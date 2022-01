Pela terceira rodada da competição, equipes se enfrentam nesta segunda-feira com transmissão

Jogo do Matonense x Fluminense hoje: onde assistir a Copinha – 10/01

Jogo do Matonense x Fluminense hoje: onde assistir a Copinha – 10/01

Pela terceira rodada do grupo 6, Matonense e Fluminense entram em campo nesta segunda-feira, 10/01, a partir das 15h15 (horário de Brasília), na Copinha jogando no Estádio Dr. Hudson Buck Pereira. Confira onde assistir ao jogo do Fluminense hoje na Copinha pela TV e online ao vivo.

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje na Copinha? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Dr. Hudson Buck Pereira, cidade de Matão

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Mesmo jogando em casa, o time do Matonense não conseguiu vencer uma partida sequer e, por isso, já está praticamente eliminado da competição. Derrotado por Fast Clube e Jacuipense, os anfitriões só entram em campo nesta segunda para não passar em branco na edição da Copinha.

Enquanto isso, o Fluminense se mantém em primeiro lugar no grupo 6 da Copinha com 6 pontos, isto é, venceu os dois jogos que disputou na competição este ano e, por isso, já está parcialmente classificado até a próxima fase. Hoje, só precisa de um simples empate para chegar como líder na segunda fase.

Escalações de Matonense x Fluminense:

Matonense: Diego Vitor; Juan Carlos, Gabriel Thiago, Iago, Vitor Matheus; Luccas Paraizo, Paulo, Deivison, Nathan; Vinicius, Natan

Fluminense: Thiago Gonçaves; Justen, Felipe, Davi, Jefté; Alexsander, Wallace, Yago, Matheus Martins; Miguel Vinícius, John Kennedy

Leia também:

FIFA The Best 2021 ignora Neymar e CR7; veja lista de finalistas