Jogo do Náutico x Caruaru City: onde assistir ao vivo e horário (11/01/23)

O jogo do Náutico hoje tem transmissão ao vivo no streaming. Depois de estrear com derrota pela nova temporada do Campeonato Pernambucano, o Náutico volta a jogar nesta quarta-feira. Pela segunda rodada diante do Caruaru City, o confronto tem início às 19h (Horário de Brasília) no Estádio dos Aflitos.

Onde assistir jogo do Náutico hoje ao vivo

Com exclusividade, o jogo do Náutico hoje tem transmissão do DAZN às 19h (Horário de Brasília).

A partida nesta quarta-feira não vai passar em nenhum canal de televisão no estado pernambucano. A única maneira do torcedor assistir ao jogo do Náutico hoje vai ser na plataforma de streaming, disponível somente para assinantes.

Quem possui a conta no streaming deve acessara com email e senha e encontrar o jogo no mosaico do dia. Mas para tornar-se usuário o produto está disponível no site (www.dazn.com) pelo valor de R$ 19,90 na mensalidade, além do aplicativo.

Os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a transmissão com a bola rolando vai começar às 18h, horário local.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN

Náutico x Caruaru City

Para a decepção do torcedor, o Náutico estreou com derrota logo na primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Contra o Central fora de casa, o elenco foi derrotado por 2 a 1 e por isso ocupa a 11ª posição da classificação sem pontos marcados. O time joga em casa na busca pela primeira vitória na temporada.

Escalação do Náutico: Vagner; Ivan, Anilson, Denilson, Diego Matos; Mateus Cocão, Jean, Victor Ferraz; Matheus Carvalho, Júlio e Fernando Neto.

Do outro lado, o Caruaru pontuou na rodada passada diante do Porto, ao ficar no empate em 1 a 1 dentro de casa. Agora terá que brigar pelo primeiro triunfo do Campeonato Pernambucano se quiser chegar até a próxima fase da competição estadual.

Escalação do Caruaru: Diego Almeida; Mhaylon, Correia, Willian Gaúcho, Mário Victor; Ribeiro, Marcão, Henrique; Pedro Estevão, Patrick, Romarinho e Hudson.

Segunda rodada do Campeonato Pernambucano

A segunda rodada do Campeonato Pernambucano vai ser iniciada nesta quarta-feira com quatro duelos na temporada, incluindo o jogo do Náutico.

Confira os horários de cada um deles.

QUARTA-FEIRA, 11/01:

Petrolina x Salgueiro - 18h

Náutico x Caruaru City - 19h

Porto x Central - 20h

Maguary x Sport - 21h

QUINTA-FEIRA, 12/01:

Belo Jardim x Retrô - 15h

Santa Cruz x Afogados - 20h

