Clássico pernambucano é válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste neste sábado, com transmissão ao vivo

Jogo do Náutico x Sport hoje na Copa do Nordeste ao vivo (04/03/23)

Com a presença das duas torcidas em peso neste sábado, Náutico e Sport protagonizam o Clássico dos Clássicos na sexta rodada da Copa do Nordeste durante a fase de grupos. Com início às 17h30 (horário de Brasília), o jogo do Náutico acontece no Estádio dos Aflitos, em Recife.

A Copa do Nordeste é disputada por dezesseis equipes, divididas em dois grupos de oito cada. A primeira fase é jogada em oito rodadas em turno único, onde os quatro melhores de cada chave seguem para as quartas de final.

Onde assistir jogo do Náutico x Sport hoje

O jogo do Náutico e Sport hoje na Copa do Nordeste tem transmissão no SBT, pay-per-view Nosso Futebol e no site do SBT ao vivo neste sábado. Na TV aberta, o canal do SBT exibe o Clássico dos Clássicos para os estados de PE, PB, AL, RN, MA e PI. Quem mora nos determinados estados consegue ver as imagens do jogo no site do SBT (www.sbt.com.br) de graça.

O pay-per-view Nosso Futebol está disponível nas operadoras de TV paga da Sky, Claro e DirecTV GO por valor extra na mensalidade. Os valores vão de R$ 14,90 até R$ 44,90, de acordo com cada operador.

Transmissão da Copa do Nordeste 2023

Clássico terá a presença das duas torcidas

O STJD determinou a presença das duas torcidas no Clássico dos Clássico neste sábado, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Sport entrou com pedido e o Superior Tribunal de Justiça Desportiva então aceitou a presença da torcida visitante no Estádio dos Aflitos.

O Governo de Pernambuco chegou a proibir a definir que clássicos regionais só seria jogados com torcida única, no caso o time da casa. Neste sábado, a regra sofre uma mudança drástica.

Agora, segundo o portal GE, o Náutico teve que liberar também a carga de ingressos para torcedores do Rubro-Negro neste sábado.

Escalações de Náutico x Sport hoje:

A escalação do Clássico dos Clássicos entre Náutico e Sport hoje deve ser:

Escalação do Náutico:

Goleiro: Bruno Lopes

Defesa: Diego Ferreira, Anilson, Odivan, Alan Cardoso

Meias: Nathan, Mateus Cocão, Luis Felipe, Lucas Paraíba

Atacantes: Fernando Neto e Jael

Escalação do Sport:

Goleiro: Renan

Defesa: Sabino, Rafael Thyere, Igor Cariús

Meias: Fábio, Pedro Martins, Jorginho, Luciano Juba

Atacantes: Labandeira e Vagner Love

Classificação da Copa do Nordeste

Dois grupos com oito times formam a primeira fase na Copa do Nordeste. Os quatro melhores em cada chave avançam para as quartas de final.

GRUPO A

1 Fortaleza - 15 pontos

2 Sport - 9 pontos

3 CRB - 9 pontos

4 Sampaio Corrêa - 7 pontos

5 Ferroviário - 7 pontos

6 Atlético BA - 3 pontos

7 Vitória - 2 pontos

8 Fluminense PI - 2 pontos

GRUPO B

1 Ceará - 10 pontos

2 Náutico - 10 pontos

3 ABC - 8 pontos

4 Sergipe - 7 pontos

5 CSA - 6 pontos

6 Santa Cruz - 5 pontos

7 Campinense - 4 pontos

8 Bahia - 4 pontos

