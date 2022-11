Jogo do Paysandu hoje x Vila Nova: assistir a final da Copa Verde 2022

O Paysandu recebe o Vila Nova nesta terça-feira, 15 de novembro, no Estádio Curuzu, em Belém, para a partida de ida na final da Copa Verde. O jogo do Paysandu hoje começa às 18h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo em todo o país. Descubra onde assistir ao vivo a partida e todos os detalhes.

Quem vencer o jogo desta terça-feira garante a vantagem para o jogo de volta.

Onde assistir jogo do Paysandu hoje ao vivo na Copa Verde

O jogo do Paysandu hoje e Vila Nova vai passar no DAZN, às 18h30 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo por todo o país.

Nenhum canal da TV vai passar a final da Copa Verde nesta terça-feira hoje. A plataforma DAZN é o único que exibe a decisão ao vivo somente para assinantes.

Isso porque a plataforma de streaming só está disponível para quem é assinante. Por R$ 19,90 ao mês, o torcedor tem acesso pelo aplicativo no celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 18h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Curuzu, em Belém

TV: Sem transmissão

Online: DAZN no aplicativo e no site www.dazn.com

Arbitragem: Paulo Henrique de Melo Salmazio

Escalações

Escalação do Paysandu: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Genílson, Naylhor, Patrick Brey; Mikael, João Vieira, José Aldo; Marlon, Robinho e Danrlei.

Escalação do Vila Nova: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan, Willian Formiga; Sousa, Jean, Matheuzinho; Diego Tavres, Kaio Nunes e Neto Pessoa.

O Paysandu chega com todo o gás necessário para enfrentar o grande adversário na final da Copa Verde. O Papão passou pelo Humaitá nas oitavas de final, depois o Tocantinópolis nas quartas de final e o São Raimundo, do Amazonas, na semifinal. Agora, o elenco joga em casa para sair na frente pela grande final.

Do outro lado, o Vila Nova também teve grandes adversários para chegar na decisão. Nas oitavas ganhou do Operário VG, depois Real Noroesta nas quartas de final e por fim o Brasiliense na semifinal. Agora, mesmo fora de casa, fará de tudo para sair na frente.

Quando é o jogo de volta na final da Copa Verde?

O jogo de volta entre Vila Nova e Paysandu na final da Copa Verde está marcado para o próximo sábado, 19 de novembro, às 19h (Horário de Brasília).

O Estádio Serra Dourada, em Goiânia, recebe a partida de volta na disputa pelo título da competição. Lembrando que a Copa Verde é um pequeno torneio que reúne equipes de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo entre primeira fase, oitavas de final, quartas, semifinal e a final.

O DAZN, serviço de streaming, é responsável por transmitir a final com exclusividade.

