Em duelo crucial pela Liga Europa, Anderlecht e Porto jogam hoje, às 14h45 (horário de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas. Dragões buscam recuperação enquanto os belgas tentam consolidar a liderança.

Jogo do Porto hoje: horário e onde assistir Anderlecht x Porto na Liga Europa (28/11/24)

Nesta quinta-feira, 28 de novembro, tem jogo do Porto contra o o Anderlecht pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa 2024/25. A partida está marcada para as 14h45 (horário de Brasília) no Lotto Park, em Bruxelas, Bélgica.

Como assistir jogo do Porto ao vivo

No Brasil, o jogo dessa quinta-feira não terá transmissão, mas os torcedores que estiverem em Portugal poderão acompanhar pelo SPORT TV.

O Porto chega a este confronto em busca de recuperação na competição. Com apenas quatro pontos em quatro jogos, a equipe ocupa a 22ª posição na tabela, próxima da zona de eliminação. Recentemente, os Dragões enfrentaram uma sequência de resultados negativos, incluindo a eliminação na Taça de Portugal pelo Moreirense e uma derrota significativa para o Benfica no campeonato nacional.

Por outro lado, o Anderlecht vive um momento mais positivo. Com dez pontos, a equipe belga está na quinta posição e vem de uma sequência de cinco jogos sem perder, incluindo quatro vitórias e um empate. No campeonato belga, ocupa a quarta colocação, a oito pontos do líder Genk.

O Anderlecht, jogando em casa, deve adotar uma postura agressiva, aproveitando a boa fase de seus atacantes, especialmente Kasper Dolberg, que se destacou nas últimas partidas. A defesa, liderada por Jan Vertonghen, busca manter a solidez demonstrada nos jogos recentes.

O Porto, por sua vez, precisa equilibrar o setor defensivo, que sofreu com instabilidades nos últimos jogos, e aprimorar a eficiência do ataque. A presença de Galeno e Samu Aghehowa oferece opções de velocidade e criatividade, fundamentais para surpreender a defesa adversária.

Escalação

Escalação do Anderlecht: Coosemans; Sardella, Simic, Jorgensen, N’Diaye; Verschaeren, Rits; Dreyer, Stroeykens, Edozie; Dolberg. Técnico: Brian Riemer

Escalação do Porto: Diogo Costa; João Mário, Pérez, Djaló e Francisco Moura; Varela e Nico; Fábio Vieira, Pepê e Galeno; Samu. Técnico: Vítor Bruno.

