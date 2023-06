Quem é o artilheiro da Liga Europa 2022/23?

A Liga Europa é a competição secundária da UEFA no futebol. Ela reúne diferentes equipes do continente em busca de levantar a taça. Em campo, jogadores balançam as redes dos adversários em busca do título de artilheiro da Liga Europa.

Saiba quem ocupa a primeira posição da artilharia na temporada da competição.

Artilheiro da Liga Europa 2022/23 soma seis gols

Os jogadores Marcus Rashford, do Manchester United, e Victor Boniface, do Union Saint-Gilloise, dividem o topo da artilharia da Liga Europa na temporada 2022/23 com seis gols cada.

Como os dois elencos já estão fora da competição, não poderão brigar pela primeira posição. Em segundo lugar está Gimenez, do Feyenoord, com cinco gols.

Pellegrini e Dybala, da Roma, contabilizam quatro gols marcados. Como o time italiano disputará a final da Liga Europa na quarta-feira, podem tomar a liderança da artilharia.

Confira a lista de artilheiro da Liga Europa completa até 31 de maio, data da final.

6 GOLS:

Boniface (Union SG) – 6 gols

Rashford (Manchester United) – 6 gols

5 GOLS:

Gimenez (Feyenoord) – 5 gols

4 GOLS:

Knoche (Union Berlin) – 4 gols

Pellegrini (Roma) – 4 gols

Ben Yedder (Monaco) – 4 gols

Paulo Dybala (Roma) – 4 gols

Di Maria (Juventus) – 4 gols

En-Nesyri (Sevilla) – 4 gols

Vitinha (Braga) – 4 gols

3 GOLS:

Orkun Kokçu (Feyenoord) – 3 gols

Valencia (Fenerbahce) – 3 gols

Kanga (Estrela Vermelha) – 3 gols

Vlahovic (Juventus) – 3 gols

Batshuayi (Fenerbahce) – 3 gols

Belotti (Roma) – 3 gols

Teuma (Union SG) – 3 gols

Jahanbakhsh (Feyenoord) – 3 gols

Wirtz (Bayer Leverkusen) – 3 gols

Zachariassen (Ferencvaros) – 3 gols

Veerman (PSV) – 3 gols

Isaksen (Midtjylland) – 3 gols

Diaby (Bayer Leverkusen) – 3 gols

Blas (Nantes) – 3 gols

Idrissi (Feyenoord) – 3 gols

Gregoritsch (Freiburg) – 3 gols

Rick (Ludogorets) – 3 gols

Pedro Gonçalves (Sporting) – 3 gols

Owusu (Qarabag) – 3 gols

Vertessen (PSV) – 3 gols

Terrier (Rennes) – 3 gols

Bakasetas (Trabzonspor) – 3 gols

Gakpo (PSV) – 3 gols

Volland (Monaco) – 3 gols

2 GOLS:

Willian José (Betis) – 2 gols

Méndez (Real Sociedad) – 2 gols

Grifo (Freiburg) – 2 gols

Embolo (Monaco) – 2 gols

Cristiano Ronaldo (Manchester United) – 2 gols

Ricardo Horta (Braga) – 2 gols

Tokmac Nguen (Ferencvaros) – 2 gols

Danilo Pereira (Feyenoord) – 2 gols

Hancko (Feyenoord) – 2 gols

El Shaarawy (Roma) – 2 gols

Amani (Union SG) – 2 gols

Antony (Manchester United) – 2 gols

Nilsson (Union SG) – 2 gols

Adli (Bayer Leverkusen) – 2 gols

Aitor Ruibal (Betis) – 2 gols

Mostafa Mohamed (Nantes) – 2 gols

Disasi (Monaco) – 2 gols

Canales (Betis) – 2 gol

Quem é Marcus Rashford?

O inglês de 25 anos é o artilheiro da Liga Europa com seis gols. Jogador do Manchester United, Rashford contabiliza 55 partidas na temporada com 30 gols, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Marcus começou a jogar futebol nas categorias de base do Manchester United e lá permaneceu. Com o elenco inglês conquistou a Copa da Inglaterra em 2016, a Liga Europa, Copa da Liga Inglesa e a Supercopa da Inglaterra em 2017, além do título em 2023 da Copa da Liga Inglesa.

Rashford é titular no elenco de Manchester.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcus Rashford MBE (@marcusrashford)

Conheça Victor Boniface, artilheiro da competição

O nigeriano de 22 anos divide a artilharia da Liga Europa com Rashford. Com seis gols marcados durante a temporada, ele faz questão de manter o “título” de artilheiro com orgulho.

Em 2019, Victor transferiu-se do Real Sapphire, time da Nigéria, para o Bodo/Glint, da Noruega. Três anos depois, foi negociado pelo Union SG, da Bélgica, onde permanece até hoje. Na temporada 2022/23, Boniface anotou 54 partidas com a camisa do clube e 22 gols marcados, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt.

Em 2020 e 2021, venceu o Campeonato da Noruega com o Bodo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boniface victor (@boniface_jrn)

Quem foi o artilheiro na temporada passada?

Na temporada 2021/22, James Tavernier, do Rangers, assumiu a artilharia da Liga Europa com sete gols marcados em 14 partidas desde a fase de grupos até a grande final, vice-campeão para o Eintracht Frankfurt.

Também apareceram na lista de artilheiros o brasileiro Wenderson, do Porto/Braga, e Ekambi, do Lyon, com seis gols marcados cada, além de Kamada, do Frankfurt, e Daka, do Leicester, com cinco gols cada.

O artilheiro é aquele jogador que marca mais gols durante a competição, desde a primeira fase até a final.

