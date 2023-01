Jogo do PSG hoje: que horas vai começar e onde assistir - 06/01/2023

O Paris Saint-Germain estreia na Copa da França nesta sexta-feira, pela primeira fase, contra o Châteauroux direto do Stade Gaston-Petit, em partida única que vale a classificação. Sem os principais jogadores, o jogo do PSG hoje começa às 17h (horário de Brasília). Confira a seguir onde assistir ao embate.

Horário do jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje contra o Châteauroux na primeira rodada da Copa da França vai começar às 17h (Horário de Brasília) nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2023.

Na França, o duelo vai ser às 21h, horário local, já que a França está 4 horas à frente de Brasília.

A bola vai rolar às 16h nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul aqui no Brasil, já que cada um tem o seu próprio fuso horário.

O Stade Gaston-Petit está localizado na cidade francesa de Châteauroux, com capacidade para receber 17 mil torcedores nesta partida.

Onde vai passar o PSG hoje?

Para a infelicidade do torcedor, o jogo do PSG hoje não vai ter transmissão na TV ou streaming.

Nenhuma emissora do Brasil obtém os direitos de transmissão da Copa da França e por isso a partida não será exibida em nenhum meio de comunicação.

No streaming nenhuma plataforma vai exibir a partida.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Stade Gaston-Petit

Onde assistir: Sem transmissão

Escalações do jogo de hoje

O PSG é o grande favorito no jogo desta sexta-feira. Porém, o técnico Christophe Galtier deve optar por poupar titular como Mbappé, Neymar e Messi.

Escalação do jogo do Châteauroux: Delecroix; Youssouf, Ahoussou, Ouaneh, Sangante; Mbengue, Mexique, Basque, Viltard; Ntolla e Bianchini.

Escalação do jogo do PSG: Navas; Mukiele, Marquinhos, Bitshiabu, Bernat; Emery, Vitinha, Gharbi; Soler, Pablo Sarabia e Ekitike.

Messi vai jogar hoje?

Lionel Messi não foi relacionado e por isso não vai jogar hoje contra o Châteauroux, na Copa da França.

O jogador retornou das férias na última quarta-feira e foi recepcionado pelos colegas de elenco e profissionais da comissão técnica com aplausos.

O técnico do PSG decidiu não relacionar o jogador argentino para o jogo desta sexta-feira, mas Messi deve estar de volta durante a semana, no duelo pelo Campeonato Francês.

Qual é o próximo jogo do PSG no Campeonato Francês?

O Paris volta a jogar no Campeonato Francês na quarta-feira, 11 de janeiro, contra o Angers, pela décima oitava rodada da temporada.

A partida vai ser no Estádio Parc des Princes, na capital francesa, com início às 15h (horário de Brasília). No Brasil, será transmitida nos canais ESPN e no Star +.

O PSG é o líder do Campeonato Francês, com 44 pontos somados em 14 vitórias, dois empates e uma derrota. No fim de semana, o elenco perdeu para o Lens fora de campo.

