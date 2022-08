Jogo do PSG x Clermont hoje: como assistir ao vivo – 06/08

Confira em qual canal vai passar o jogo do PSG hoje. Foto: Reprodução / C. Gavelle / PSG

O PSG entra em campo neste sábado, 06/08, pela primeira rodada do Campeonato Francês para enfrentar o Clermont a partir das 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes. Neymar, Mbappé e Messi devem estar em campo. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do PSG hoje.

Qual canal vai passar jogo do PSG hoje

O jogo do PSG hoje terá transmissão da ESPN e Star +, começando a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do país, o canal da ESPN é quem exibe a partida ao vivo neste sábado com exclusividade, disponível somente em operadoras de TV por assinatura.

Online, o torcedor deve acessar o streaming Star + através do site (www.starplus.com) ou aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Stade Gabriel-Montpied, na cidade de Clermont-Ferrand

Onde assistir: ESPN e Star +

Liga dos Campeões: cinco clubes para dois lugares

Aqui vamos nós novamente. Após dois meses de pausa, o campeonato francês da Ligue 1 inicia sua nova temporada. No topo da classificação, o PSG é ultra favorito no título. O verdadeiro suspense será quem se classificará para a Liga dos Campeões. Várias equipes parecem ser capazes de reivindicá-lo.

É aí que está o suspense da Ligue 1 nesta temporada: a disputa pelo segundo e terceiro lugar no campeonato, sinônimo de classificação para a Liga dos Campeões. Cinco clubes devem lutar para conseguir isso. O Olympique Lyonnais, que trouxe Alexandre Lacazette e Corentin Tolisso de volta, é o favorito neste grupo formado por Olympique de Marseille, AS Monaco, OGC Nice e Stade Rennais. Dos cinco, o clube do Ródano, agora propriedade do americano John Textor, é o único a não disputar a Taça dos Campeões Europeus e, portanto, poderá concentrar-se apenas no campeonato. O Marselha vai jogar a Liga dos Campeões e o Stade Rennais a Liga Europa.

Então, acompanhe os jogos no DCI.