Angers x PSG: onde assistir ao jogo online, transmissão ao vivo, canais de TV e hora do pontapé inicial

Como assistir online ao jogo do PSG x Angers de qualquer lugar hoje, dia 21

Hoje tem Lionel Messi e Mbappé em campo pelo jogo do PSG no Campeonato Francês. Nesta sexta-feira, 21 de abril, o Stade Jean Bouin será o palco do confronto contra o Angers, às 16h (horário de Brasília), pela 32ª rodada da competição. O líder e o lanterna protagonizam o duelo.

Com 72 pontos, o Paris ocupa a primeira posição. O rival está em último, com 14 pontos. É o favorito ao rebaixamento para a segunda divisão do francês.

Onde vai passar o jogo do PSG hoje

O canal ESPN e o streaming Star Plus é onde assistir o jogo do PSG hoje, às 16h, para todo o Brasil. Não tem como assistir a partida na TV aberta nesta sexta-feira.

Disponível em operadoras por assinatura, a ESPN vai exibir o duelo entre Angers e PSG com exclusividade. A emissora é a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Francês na temporada.

Outra maneira de curtir é o Star+. Com o avanço da tecnologia, o torcedor pode curtir o futebol ao vivo no streaming, mas tem que ser assinante. Por R$ 32,90 por mês, acesse o site e faça o seu cadastro para ter acesso completo ao catálogo.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Stade Jean Bouin

Onde assistir jogo do PSG hoje: ESPN e Star Plus

Quando Neymar volta a jogar?

O brasileiro Neymar não joga mais na temporada. O jogador passou por cirurgia no tornozelo direito em março deste ano e, desde então, se recupera para voltar a treinar com os colegas do Paris Saint-Germain.

O atacante Neymar só deve voltar a jogar no fim deste ano, quando começa a nova temporada de futebol na Europa. No fim de semana, o brasileiro anunciou ao lado da namorada que vai ser papai pela segunda vez. Neymar é pai de Davi Lucca, de 11 anos.

O atacante veste as cores do Paris desde 2017, quando decidiu trocar o Barcelona pela capital francesa. Com um salário astronômico, ele conseguiu levar o elenco até a final da Champions, mas perdeu para o Bayern.

Escalações de Angers x PSG

Angers: Paul Bernardoni; Kalumba, Ghoulam, Hountondjii, Valery, Sabanovic; Batista Mendy, Adrien Hunou, Taibi; Niane e Abdelli.

PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha, Nuno Mendes; Messi e Mbappé.

Bentaleb, suspenso, e Eneme-Ella, Diony, Capelle e Chetti estão fora. Para o Paris, Neymar continua fora assim como Kimpembe, Mukiele e Renato Sanches.

