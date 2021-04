Jogo do Real Madrid hoje (03/04): onde assistir, horário e escalações

Real Madrid e Elche se enfrentam neste sábado (13) a partir das 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. Se vencer, equipe de Zidane pode assumir a vice-liderança. Então, saiba a seguir onde assistir ao vivo.

Real Madrid x Eibar: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como estão as equipes na temporada?

O Real Madrid aparece em terceiro lugar com sessenta pontos. Dessa maneira, precisa vencer o confronto deste sábado para dormir na vice-liderança do Campeonato Espanhol. Então, em seu plantel, Zidane não pode contar com Hazard, Carvajal, Sergio Ramos e Valverde.

Enquanto isso, o Eibar luta para escapar do rebaixamento, ocupando o 19º lugar com vinte e três pontos. Portanto se garantir a vitória hoje, consegue deixar a degola, terminando o dia em 17º, desbancando o Elche. Em seu plantel, não tem Edu Expósito, Bigas, Muto, Correa e Recio por estarem lesionados.

Possíveis escalações de Real Madrid x Eibar

Possível Real Madrid: Courtois; Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Asensio, Vinicius Jr, Benzema.

Possível Eibar: Dmitrovic; Valdés, Oliveira, Bigas, Pozo; Sergio Álvarez, Diop; Inui, Muto, Exposito; Kike.

Últimos jogos

Antes da pausa internacional, ambas as equipes entraram em campo pela 28ª rodada no sábado, 20 de março. Assim, o Eibar ficou no empate com o Athletic Bilbao em 1 a 1, enquanto o Real Madrid venceu o Celta de Vigo em 3 a 1.

Veja também:

Eurocopa 2020: tudo o que sabemos sobre a competição de Seleções

Champions League 2020/21: o que esperar dos confrontos das quartas