Jogo do Real Madrid hoje ao vivo: onde vai passar e horário (26/07)

Jogando a pré-temporada nos Estados Unidos, o jogo do Real Madrid hoje ao vivo vai ser contra o Club América nesta terça-feira, 26 de julho, em amistoso internacional na agenda de compromissos do clube merengue. Começando às 23h30 (Horário de Brasília), saiba onde assistir o jogo do Real Madrid hoje ao vivo e todas as informações sobre o amistoso.

Onde vai passar o jogo do Real Madrid hoje ao vivo

O jogo do Real Madrid hoje ao vivo começa às 23h30 (Horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva do canal ESPN 4 e no serviço de streaming Star +.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal ESPN 4 pode ser sintonizado somente na programação dos assinantes, enquanto a plataforma de streaming pode ser encontrada no site (www.starplus.com) e pelo no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Esta é a primeira vez que Real Madrid e Club América, do México, se enfrentam.

Data: 26/07/2022

Horário: 23h30 (Horário de Brasília)

Local: San Francisco, nos Estados Unidos

Jogo do Real Madrid hoje ao vivo: ESPN 4 e Star +

Amistoso Real Madrid x Club América hoje

Vencedor do Campeonato Espanhol e campeão da Champions League na temporada passada, o torcedor mal pode esperar para o início da nova temporada do futebol europeu. Enquanto isso, tem a chance de acompanhar todos os passos do grupo merengue na pré-temporada com amistosos internacionais.

Desde a final da Champions, o Real Madrid já enfrentou o Barcelona, onde perdeu por 1 a 0, e agora o elenco mexicano do Club América. O elenco de Carlo Ancelotti conta com a contratação de Rudiger, do Chelsea, e Tchouameni, do Monaco. Agora, enfrentará pela primeira vez o América enquanto se prepara para as competições deste ano.

Do outro lado, o Club América disputa o início da temporada no Campeonato Mexicano enquanto joga os amistosos com as equipes europeias nos Estados Unidos. O elenco aparece na 15ª posição com apenas 4 pontos conquistados em quatro rodadas já realizadas. Até aqui, já enfrentou o Chelsea, Manchester City e agora o Real Madrid.

+ História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba

Agenda do Real Madrid em julho

A disputa contra o Barcelona já foi, agora o Real Madrid concentra-se para enfrentar o clube mexicano nesta terça-feira, nos Estados Unidos, onde cumpre uma agenda de amistosos sob o verão de 2022.

O último duelo do elenco madrileno será contra a Juventus no sábado, 30 de julho, a partir das onze horas da noite, pelo horário de Brasília. Depois, no dia 10 de agosto, jogará contra o Eintracht Frankfurt na Supercopa da UEFA, torneio semelhante com a Recopa Sul-Americana.

Confira a preparação do Real Madrid nos Estados Unidos.