Jogo do São Paulo e RB Bragantino hoje – 12/4: como assistir e horário

O São Paulo encara o RB Bragantino nesta segunda-feira (12) no Estádio do Morumbi, em confronto válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2021. Após ficar cerca de 26 dias sem jogar, o Tricolor voltou a campo no último sábado e goleou o São Caetano por 5 a 1. Líder do Grupo B, a equipe soma 10 pontos e tem o melhor ataque da competição com 15 gols feitos. Veja como assistir ao vivo jogo do São Paulo e RB Bragantino hoje, às 20h.

São Paulo x RB Bragantino: como assistir jogo hoje

O jogo entre São Paulo e RB Bragantino, hoje, 12 de abril, não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Sportv e o Premiere exibem o confronto ao vivo para todo o país. Para quem quiser ser cliente do sistema pay-per-view, há então quatro opções de pacotes que ariam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações

São Paulo: T. Volpi, Arboleda, Miranda, Léo; Igor Vinícius, Dani Alves, Luan, Igor Gomes, Reinaldo; Pablo e Rojas.

Red Bull Bragantino: Cleiton, Weverton, Natan, Ligger, Weverson; Jadsom, Artur, Claudinho, Vitinho, Helinho e Ytalo.

Onde e quando será São Paulo x RB Bragantino?

O Estádio do Morumbi recebe o jogo do São Paulo e RB Bragantino, hoje, 12 de abril, mas válido pela 7ª rodada do Campeonato Paulista 2021.

A equipe do Tricolor lidera o Grupo B do Paulistão 2021, com 10 pontos. Em cinco jogos, os são-paulinos venceram três, empataram um, mas perderam também um. No último confronto, a equipe conquistou mais um goleada no Estadual, dessa vez diante do São Caetano com vitória por 5 a 1. No total, o clube soma 15 tentos feitos, melhor ataque da competição.

Por outro lado, o time de Bragança Paulista lidera o Grupo C do Campeonato Paulista. Em cinco jogos, o Massa Bruta conquistou três vitórias e dois empates, e então está invicto no Estadual. A boa fase da equipe reflete nos resultados dos jogos. Isso porque a última derrota do RB Bragantino ocorreu no dia 31 de janeiro, em confronto contra o Internacional, pelo Brasileirão. De lá para cá, o clube disputou 12 partidas, mas com sete vitórias e cinco empates.

