Jogo do Sport hoje ao vivo: onde vai passar, horário e escalação (26/02)

O líder Sport enfrenta o lanterna Caruaru City neste domingo, 26 de fevereiro, pela décima rodada do Campeonato Pernambucano às 16h (horário de Brasília), na primeira fase da competição. Com transmissão ao vivo pela televisão e online, o jogo do Sport hoje vai ser na Arena de Pernambuco.

O Leão da Ilha vem de vitória diante do Bahia na Copa do Nordeste, enquanto o Caruaru perdeu para o Petrolina no último fim de semana.

Assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O jogo do Sport hoje às 16h vai passar no pay-per-view Nosso Futebol e DAZN para todo o Brasil.

Sem qualquer transmissão na TV aberta, o torcedor só pode assistir ao duelo do Campeonato Pernambucano neste domingo pelo pay-per-view Nosso Futebol.

O pacote de canais, no entanto, só está disponível entre as operadoras de TV por assinatura da Claro, Sky e a DirecTV GO. O torcedor precisa desembolar o valor para assinar a plataforma de canais

Já o DAZN está disponível por R$ 34,90 por mês. A plataforma de streaming de esportes pode ser assistida no aplicativo do celular, tablet, computador, smartv e videogames.

TV Paga: Nosso Futebol

Online: DAZN

Campeonato Pernambucano 2023: onde assistir os jogos e como funciona

Escalações:

Provável escalação do Caruaru City: Jefferson Silva; João Gabriel, Willian Gaúcho, Lucão, Giovani; Henrique, Jesus Junior, Júnior Lemos; Eddy, Wilson e Luiz Bahia.

Provável escalação do Sport: Renan; Sabino, Rafael Thyere, Igor Cariús, Fábio Matheus; Fabinho, Pedro Martins, Jorginho, Luciano Juba; Labandeira e Vagner Love.

Como estão os times de Caruaru e Sport na temporada?

O Caruaru não faz uma boa temporada no Campeonato Pernambucano. Na lanterna da classificação, o time tem apenas um ponto conquistado entre as nove partidas. Com um empate e oito derrotas, o time luta contra o tempo para escapar da zona de rebaixamento. Faltando apenas quatro rodadas, o time tem poucas esperanças.

Do outro lado, o Sport é o líder com 18 pontos com cinco vitórias, três empates e nenhuma derrota na temporada do Campeonato Pernambucano. A equipe busca os três pontos neste domingo para garantir a classificação antecipada até a semifinal. Além de disputar o estadual, o time tem também a Copa do Nordeste para se preocupar.

Décima rodada do Campeonato Pernambucano

Além do jogo do Sport hoje, outros embates serão realizados neste fim de semana pela décima rodada do Campeonato Pernambucano.

DOMINGO, 26/02:

Belo Jardim x Central - 15h (Horário de Brasília)

Afogados x Maguary - 16h (Horário de Brasília)

Caruaru City x Sport - 16h (Horário de Brasília)

TERÇA-FEIRA, 28/02:

Salgueiro x Porto - 16h30 (Horário de Brasília)

SÁBADO, 04/03:

Retrô x Petrolina - 15h (Horário de Brasília)

Íbis x Náutico - Sem data

Hoje tem SPORT CLUB DO RECIFE! Dia de marcar presença na Arena de Pernambuco. Bora com tudo e todos! #LeãoNoEstadual pic.twitter.com/m81uWNLOPI — Sport Club do Recife (@sportrecife) February 26, 2023



