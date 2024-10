Jogo do Sporting hoje: horário e onde assistir Sporting x Casa Pia (05/10)

Vai ter jogo do Sporting hoje, dia 5 de outubro, contra o Casa Pia pelo Campeonato Português. A partida dessa terça-feira será no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá transmissão para todo o Brasil partir das 16h30 (horário de Brasília).

Em que canal vai passar o jogo do Sporting hoje?

O Sporting x Casa Pia nesse de 5 de outubro começa às 16h30 (horário de Brasília), e é possível assistir pela Disney+. Em Portugal, a partida vai passar no Sport TV Multiscreen e Sport TV1.

Os jogadores escalados do Sporting são Franco Israel, Zeno Debast, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio, Geny Catamo, Hidemasa Morita, Morten Hjulmand, Nuno Santos, Francisco Trincão, Maximiliano Araújo, Viktor Gyokeres.

O Casa Pia pode levar a campo os seguintes jogadores: Patrick Sequeira, Ruben Kluivert, João Goulart, Nermin Zolotic, Andres Geraldes, Andrian Kraev, Rafael Brito, Leonardo Lelo, Cassiano, Max Svensson, Nuno Moreira.

Campeonato Português 2024/2025

Neste ano, os destaques da competição são os clubes do Benfica, Sporting e Porto, que também são protagonistas na Liga dos Campeões, o prestigiado torneio anual da UEFA.

A competição da Primeira Liga é composta por 34 rodadas em formato de pontos corridos. Durante a temporada, cada equipe enfrenta todas as outras duas vezes, jogando a primeira partida em seu próprio estádio e a segunda no estádio do adversário. A vitória proporciona três pontos, enquanto o empate concede um ponto a ambas as equipes.

Esses pontos são cruciais para a ascensão de cada clube na classificação, visando alcançar a liderança. Ao término da temporada, a equipe que acumular o maior número de pontos é consagrada como campeã portuguesa, e as vagas para competições europeias, como a Liga dos Campeões, Liga Europa e Conference League, são distribuídas para os times que se destacaram nas posições superiores da tabela.

Por outro lado, as três últimas equipes enfrentam o rebaixamento para a segunda divisão.

Saiba quantas Champions o Benfica tem até hoje.