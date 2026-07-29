Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Internacional e escalações

Jogo desta quarta-feira acontece no Beira-Rio

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo Foto: Pexels
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O Flamengo visita nesta quarta-feira (29) o Internacional no Beira-Rio, às 19h30 (horário de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Enquanto o time carioca busca se manter na parte de cima da classificação e seguir na briga pelas primeiras posições, o Colorado tenta ganhar posições e se afastar da parte inferior da tabela.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

A partida de futebol entre Internacional e Flamengo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no sistema de pay-per-view. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O confronto coloca frente a frente duas equipes tradicionais do futebol brasileiro em busca de pontos importantes no Campeonato Brasileiro. O Flamengo chega para o duelo tentando se aproximar do líder Palmeiras e manter o bom momento na competição.

A equipe carioca vem embalada pela vitória por 3 a 0 sobre o Coritiba na última rodada antes da pausa do torneio e busca mais um resultado positivo para seguir na briga pelas primeiras posições da tabela.

Já o Internacional entra em campo diante da torcida para buscar recuperação no Brasileirão. O Colorado tenta aproveitar o mando de campo no Beira-Rio para conquistar pontos importantes contra um dos principais candidatos ao título.

Prováveis escalações

Internacional: Rochet; Bruno Gomes, Victor Gabriel (Félix Torres), Mercado e Bernabei; Ronaldo (Villagra), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré.

Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Samuel Lino.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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