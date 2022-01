Pela terceira rodada da competição, equipes se enfrentam nesta segunda-feira com transmissão

Jogo do União Mogi x Internacional hoje: onde assistir a Copinha – 10/01

Fechando a terceira rodada do grupo 25 na Copinha, o confronto entre União Mogi e Internacional promete bagunçar a tabela nesta segunda-feira, 10/01, a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Nogueirão. Confira onde assistir ao jogo do Internacional hoje na Copinha pela TV ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Internacional hoje na Copinha? O canal SporTV, disponível TV paga, vai transmitir o jogo de hoje na rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vivo nesta segunda-feira.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Nogueirão, cidade de Mogi das Cruzes

TV: SporTV

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Jogando em casa, o União Mogi fez bonito na competição este ano e disputa a vaga do segundo lugar pelo grupo 25 na Copinha. Para isso acontecer, tem que ganhar o seu jogo. Se empatar, aí precisa torcer por tropeços do outro confronto pelo grupo, já que pode deixar escapar a classificação pelo saldo de gols.

Enquanto isso, o Internacional entra em campo nesta segunda somente para cumprir a tabela do grupo já que já está classificado para a segunda fase da Copinha. Em primeiro lugar com 6 pontos, precisa apenas de um empate para carimbar o passaporte depois de vencer os dois jogos na temporada.

Escalações de União Mogi x Internacional:

União Mogi: Vinícius; Pedro Henrique, Giovane, Munir; Danilo Borges, Allef, João Vinicius, Matheus; Wallace, Matheus Henrique, Matheus Henrique Barros

Internacional: Lucas Flores; Bernardo, João Pedro, Tiago Guyth, Lucas Ryan; Bizescki, Gustavo, Allison, Pedrinho; Jonathan, Lucca

