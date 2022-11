Jogo do Vila Nova hoje x Real Noroeste na Copa Verde ao vivo (01/11/22)

O Vila Nova enfrenta o Real Noroeste nesta terça-feira, 1º de novembro, pelas quartas de final da Copa Verde, competição que reúne equipes de Norte, Centro Oeste e do Estado do Espírito Santo. O jogo do Vila Nova hoje vai ser no Estádio OBA, em Goiânia, com início às 19h30 (Horário de Brasília).

Quer saber onde assistir o jogo da Copa Verde hoje? Confira o texto a seguir com todos os detalhes.

Acompanhe também o portal DCI no Twitter e no Facebook.

Onde assistir jogo do Vila Nova hoje na Copa Verde 2022

O jogo do Vila Nova hoje vai passar na DAZN às 19h30 (Horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo nesta terça-feira.

Sem qualquer transmissão em canais de TV, só dá para assistir o jogo da Copa Verde na plataforma de streaming da DAZN. É necessário ter assinatura para acompanhar a programação.

A mensalidade é de R$ 19,90 ao mês com acesso no aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Onde assistir: DAZN no aplicativo ou site www.dazn.com

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado

+ O Vasco pode ganhar os pontos do Sport? Entenda o julgamento

Como chegam Vila Nova e Real Noroeste até aqui

Para chegar até aqui, o Vila Nova teve que vencer o Operário VG nas oitavas de final. Por 2 a 1, dentro de casa, o elenco vermelho conquistou a classificação até as quartas e ficar ainda mais próximo da fase final do torneio organizado pela CBF. Como a partida é única, o time anfitrião precisa do triunfo para avançar.

Do outro lado, o Real Noroeste fez história ao ganhar do Goiás nos pênaltis, entre as oitavas de final, pelo placar de 5 a 4, fora de casa. Mesmo sem ter o melhor elenco da competição, o Real mostrou a garra e a vontade de disputar a Copa Verde e, por isso, promete dar trabalho ao Vila Nova.

Escalações:

Provável escalação do Vila Noova: Tony; Alex Silva, Jordan, Alisson Cassiano, Willian; Ralf, Arthur Rezende, Matheuzinho, Dentinho; Kaio Nunes e Neto Pessoa.

Provável escalação do Real Noroeste: Weyde; Toni Galego, Igor, Warlei; Jhonatan, Kiko, Mateus Norton, Gabriel; Alex, Ítalo e Tinho.

+Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão 2022?

Quartas de final da Copa Verde

Além do embate entre Vila Nova e Real Noroeste, outros três confrontos serão disputados nas quartas de final da Copa Verde. Aqui, os jogos são feitos em partida única, onde em caso de empate a disputa de pênaltis define quem avança até a próxima fase.

Todos os jogos da Copa Verde têm transmissão da DAZN, plataforma de streaming. Acesse o site e torne-se membro do aplicativo para ter acesso completo à programação.

Confira a seguir todos os jogos das quartas de final.

Terça-feira (01/11):

Vila Nova x Real Noroeste - 19h30

Paysandu x Tocantinópolis - 21h30

Quarta-feira (02/11):

Tuna Luso x São Raimundo - 15h

Cuiabá x Brasiliense - 21h