Jogo dos Estados Unidos e Marrocos: horário e como assistir o amistoso

A seleção masculina dos Estados Unidos embarca em seu período de preparação para a Copa do Mundo e a Liga das Nações quando enfrentar o Marrocos em um amistoso na quarta-feira às 20h30 no TQL Stadium de Cincinnati, com transmissão ao vivo.

Será a competição mais difícil fora da Concacaf desde um amistoso com a Suíça em maio de 2021. Classificado em 24º no mundo de acordo com a FIFA, o Marrocos oferecerá uma boa competição para uma lista dos EUA que está faltando alguns jogadores importantes.

Horário do jogo dos Estados Unidos e Marrocos

Depois de se classificar para a Copa do Mundo da FIFA, a seleção dos EUA iniciará sua preparação para o Catar 2022 contra a potência africana Marrocos. Estados Unidos e Marrocos vão jogar nessa quarta-feira, 1 de junho, a partir das 20h30.

Data: quarta-feira, 1 de junho | Horário: 20h30

Local: Estádio TQL – Cincinnati, Ohio

Transmissão ao vivo: ESPN4 e Star+

Os EUA estão 0-3-0 contra o Marrocos de todos os tempos e 0-1-0 em casa.

As nações se encontraram pela última vez em 23 de maio de 2006, com uma derrota por 0 a 1 em Nashville, Tennessee. Servindo como um dos três amistosos dos EUA antes da Copa do Mundo de 2006, os Atlas Lions marcaram o gol da vitória no 90º minuto.

Durante a partida, o zagueiro norte-americano Cory Gibbs sofreu uma lesão no joelho que o obrigou a sair da lista final da Copa do Mundo. Ele foi substituído pelo atual treinador do USMNT, Gregg Berhalter.

Anteriormente, o USMNT caiu para o Marrocos por 2 a 1 em Marrakech em novembro de 1999 e 3 a 1 em Casablanca em março de 1992.

Marrocos na Copa do Mundo

Marrocos competiu na Copa do Mundo da FIFA cinco vezes, fazendo sua estreia com uma marca de 0-2-1 na competição de 1970 no México. A seleção norte-africana conseguiu seu melhor resultado no México 1986, empatando em 0 a 0 com a Polônia e a Inglaterra, antes de derrotar Portugal por 3 a 1 e terminar no primeiro lugar do grupo. Eles também se tornaram o primeiro time africano a passar da fase de grupos. Enfrentando a eventual finalista Alemanha Ocidental nas oitavas de final, o Marrocos foi derrotado por Lothar Matthäus aos 88 minutos .

Eles novamente chegaram às Copas do Mundo de 1994 e 1998, mas não conseguiram passar da fase de grupos. Depois de não se classificar para quatro torneios consecutivos, o Marrocos voltou à Copa do Mundo na Rússia 2018, mas empatou por 1 x 0 para Irã e Portugal antes de empatar em 2 x 2 com a Espanha na final do grupo.

Na Copa Africana de Nações, os Leões do Atlas tiveram maior sucesso, emergindo como campeões em 1976 e terminando como vice-campeões em 2004.

EUA na Copa do Mundo

Os EUA concluíram com sucesso a fase classificatória da Concacaf em março, garantindo sua vaga para a Copa do Mundo de 2022 no Catar na última rodada. Naquele que promete ser um dos grupos mais difíceis do torneio, o USMNT foi sorteado para o Grupo B ao lado do vencedor final do play-off da UEFA (um de Ucrânia, País de Gales ou Escócia, a ser determinado nesta janela internacional), vice-campeão do Campeonato da Europa de 2020 -up Inglaterra e IR Irã.

Os EUA terão seis jogos de preparação antes de irem para o Catar em novembro – esses quatro durante a janela internacional de junho, mais dois amistosos adicionais em setembro. O trio de partidas de junho em solo americano representa os últimos jogos em casa do USMNT antes da Copa do Mundo, com a partida de 10 de junho contra Granada em Austin servindo como a despedida final da equipe antes do Qatar 2022.