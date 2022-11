Estados Unidos x País de Gales ao vivo na Copa do Mundo 2022: onde assistir nesta segunda-feira, dia 21/11

Os EUA enfrentam o País de Gales, às 16 horas do horário de Brasília, na segunda partida do Grupo B da Copa do Mundo da FIFA 2022. Os Estados Unidos x País de Gales se enfrentarão o Catar depois que Inglaterra e Irã abrirem o grupo na manhã de segunda-feira, 21 de novembro.

Será a primeira Copa do Mundo do País de Gales em 64 anos, uma conquista inspiradora em todo o mundo. Os EUA tentarão interromper a comemoração da conquista do País de Gales ao tentar iniciar a fase de grupos com uma vitória.

Ambas as equipas vão tentar lutar pelo segundo lugar no grupo, com a Inglaterra a ser apontada como favorita. Tudo pode se resumir a quem vence o jogo de abertura entre os times na segunda-feira.

Como assistir jogo dos Estados Unidos Estados Unidos x País de Gales na TV?

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Canal de TV: Globo e SporTV

Na TV aberta, o canal da Globo transmite por todo o Brasil o primeiro jogo das equipes País de Gales e Estados Unidos na Copa do Mundo do Catar em 2022. Só a emissora pode passar o campeonato no canal aberto porque é a responsável pelos direitos. Cléber Machado vai narrar a partida.

No SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro, Oi e a Vivo, Natália narra enquanto Paulo Césas Vasconcellos e Fábio Jr comentam.

Assistir jogo dos Estados Unidos hoje x País de Gales online

Data: 21 de novembro de 2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Canal de TV: FIFA+, GloboPlay e portal GE

Você pode assistir o jogo dos Estados Unidos hoje de graça no FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto para todos os jogos em todo o Brasil pelo site (www.fifa.com/fifaplus) ou no aplicativo. Dá para curtir a plataforma de streaming GloboPlay também para quem não é assinante ou no portal GE.

Todas as opções estão disponíveis via celular, tablet, computador ou smartv.

Quais os horários dos jogos da Copa do Mundo no Brasil?

Os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo no Brasil serão disputados nos horários 07h, 10h, 13h e 16h, pelo horário de Brasília, com transmissões em todos os estados do Brasil.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com a diferença de horário.

No mata-mata os jogos serão realizados às 12h, 13h e 16h, dependendo da fase e do calendário.

