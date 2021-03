Jogos ao vivo na TV hoje (21/03): onde assistir ao vivo e horários

Neste domingo, 21 de março, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizados. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

No futebol brasileiros, os Campeonatos Estaduais continuam em todo vapor. Enquanto isso, Manchester United e Chelsea seguem em busca da classificação na Copa da Inglaterra

Copa do Nordeste – Domingo, 21 de março de 2021

– Jogos ao vivo na TV hoje

Pela quarta rodada da competição, dois jogos acontecem neste domingo (21) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Treze x ABC – 18h – PPV da Copa do Nordeste

CRB x Botafogo-PB – 20h – PPV da Copa do Nordeste

Libertadores Feminina – Jogos de hoje

A grande final acontece neste domingo (21), com a equipe brasileira da Ferroviária em campo contra o América de Cali. Além disso, o Corinthians também busca o terceiro lugar contra o Universidad de Chile. Então, saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Corinthians x Universidad de Chile – 17h – 3º Lugar – CONMEBOL TV e Facebook Libertadores

América de Cali x Ferroviária – 19h15 – Final – Band

Campeonato Carioca – Jogos ao vivo na TV hoje

Madureira x Portuguesa – 15h30 – PPV do Campeonato Carioca

Vasco x Botafogo – 18h – PPV do Campeonato Carioca

Campeonato Baiano – Jogos ao vivo na TV hoje

Fluminense de Feira x Bahia – 16h – TV Educativa da Bahia

Doce Mel x Jacuipense – 16h – Sem transmissão

Conquista x Juazeirense – 16h – Sem transmissão

Atlético(BA) x Unirb – 16h – Sem transmissão

Campeonato Mato-Grossense– Jogos ao vivo na TV hoje

Dom Bosco x Grêmio Sorriso – 10h – Globo (MT)

Campeonato Mineiro – Jogos ao vivo na TV hoje

América-MG x Cruzeiro – 16h – Globo (MG) e Premiere

URT x Caldense – 16h – Premiere

Tombense x Patrocinense – 17h – Premiere

Campeonato Sul Mato-Grossense– Jogos ao vivo na TV hoje

Operário x Aquidauanense – 16h – Globo (MS)

Campeonato Gaúcho – Jogos ao vivo na TV hoje

Pelotas x São Luiz – 20h – Premiere

Caxias x Esportivo – 20h – Premiere

Novo Hamburgo x Internacional – 20h – Premiere

Campeonato Catarinense

Chapecoense x Juventus – 16h – Globo (SC)

Campeonato Pernambucano

Naútico x Vera Cruz – 16h – Globo (PE)

Copa da Inglaterra, Sábado, 20 de março de 2021

O domingo (21) traz duas partidas válidas pelas quartas de finais da Copa da Inglaterra. Assim, em jogo único, quem vencer avança para as semifinais da competição. Então, saiba onde assistir ao jogo ao vivo na TV hoje.

Chelsea x Sheffield United – 10h30 – DAZN

Leicester x Manchester United – 14h – DAZN

Campeonato Holandês

AZ Alkmaar x PSV – 10h30 – ESPN

Ajax x Den Haag – 16h – Watch ESPN

Campeonato Inglês

West Ham x Arsenal – 12h – ESPN Brasil

Aston Villa x Tottenham – 16h30 – DAZN

Campeonato Escocês

Celtic x Rangers – 09h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Hoffenheim x Mainz – 09h30

Hertha Berlin x Bayer Leverkusen – 11h30 – Band e Onefootball

Freiburg x Augsburg – 14h

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

RC Strasbourg x Lens – 09h

Nantes x Lorient-Bretagne – 11h

Stade Brestois x Angers – 11h

Montpellier x Bordeaux – 11h

Dijon x Reims – 11h

Lille x Nimes – 13h05

Lyon x PSG – 17h

Campeonato Espanhol

Getafe x Elche – 10h – Star Hits

Valencia x Granada – 12h15 – Fox Sports

Villarreal x Cádiz – 12h15 – Star Hits

Atlético de Madrid x Alavés – 14h30 – ESPN Brasil

Real Sociedad x Barcelona – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Português

Braga x Benfica – 17h – ESPN

Campeonato Turco

Besiktas x Fenerbahce – 13h – DAZN

Campeonato Italiano

Verona x Atalanta – 08h30 – Bandsports e Estádio TNT

Juventus x Benevento – 11h – Estádio TNT

Sampdoria x Torino – 11h – Estádio TNT

Unidese x Lazio – 11h – Estádio TNT

Fiorentina x Milan – 14h – Band, TNT e Estádio TNT

Roma x Napoli – 16h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Talleres – 21h – Fox Sports

Campeonato Belga

Club Brugge x Royal Antwerp – 09h30 – Fox Sports

