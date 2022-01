Jogos da Copa do Nordeste hoje: horários e onde assistir segunda – 31/01

Apenas um confronto será realizado nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, pela Copa do Nordeste na segunda rodada com transmissão pela televisão e de maneira online. Saiba quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje e como assistir ao vivo.

Quais são os jogos da Copa do Nordeste hoje

A segunda rodada apresenta uma partida hoje, segunda-feira em 31 de janeiro, com duas grandes equipes em campo disputando os três pontos para garantir uma melhor colocação em seus respectivos grupos na primeira fase.

Sergipe e Ceará se enfrentam nesta segunda depois de

Confira onde assistir ao confronto da Copa do Nordeste.

Sergipe x Ceará – 21h30 – SBT (CE), Tik Tok e PPV do Nordeste FC

Onde assistir a Copa?

O SBT, disponível em toda a região do Nordeste, e a ESPN, canal em operadoras por assinatura em todo o Brasil, vão transmitir os jogos da Copa do Nordeste ao vivo para todos os torcedores.

No entanto, existe também a opção de acompanhar online, como é o caso do pay-per-view do Nordeste FC, disponível pelo do site do serviço (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo para Android e iOS por R$23,90 o valor mensal e R$59,90 por todos os confrontos.

Outra opção, entretanto, é o Tik Tok, plataforma de vídeos gratuita somente para smartphones, responsável por transmitir um jogo por rodada.

Todos os anos, a Copa do Nordeste recebe dezesseis equipes que, após o sorteio da CBF, são divididas em dois grupos de oito, A e B. Depois, disputam oito rodadas logo na primeira fase e, depois, somente os quatro primeiros de cada agrupamento avançam.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, CSA, Sampaio Côrrea, Campinense, Globo, Atlético de Alagoinhas e Sergipe

GRUPO B: Bahia, Ceará, Náutico, CRB, Botafogo, Altos, Floresta e Sousa

