Jogos da Copinha 2022 hoje, sexta, e onde assistir ao vivo – 07/01

A sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, apresenta vinte e seis confrontos pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior na temporada, com transmissão para o torcedor acompanhar de perto o seu time querido. Saiba quais são os jogos da Copinha hoje e onde assistir ao vivo.

Quais são os jogos de hoje da Copinha 2022?

Vinte e seis jogos serão realizados nesta sexta-feira, 7 de janeiro de 2022, pela segunda rodada na fase de grupos enquanto buscam alcançar a próxima rodada da maior competição do futebol de base no Brasil. Os confrontos tem transmissão ao vivo tanto na TV como online.

Hoje, times do grupo 1, 2, 5, 6, 13, 15, 16, 19, 23, 25, 26, 27 e 31 entram em campo para disputar os três pontos. Confira quais são os jogos de hoje da Copa São Paulo, sexta-feira.

GRUPO 1 (Votuporanga):

Votuporanguense x Atlético-MT - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sport

Monte Azul x Bahia - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 2 (Tanabi):

Tanabi x Aquidauanense - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Guarani x Vila Nova - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 5 (Franca):

Francana x Confiança - 17h45 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Ponte Preta x Juventude - 20h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 6 (Matão):

Matonense x Jacuipense - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Fast Clube x Fluminense - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 13 (Guaratinguetá):

Manthiqueira x São José - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

XV de Piracicaba x Vitória - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 15 (São José dos Campos):

São José x Resende - 19h30 -TV Paulistão Play e Eleven Sports

River-PI x Corinthians - 21h45 - SporTV

GRUPO 15 (Suzano):

União Suzano x Concórdia - 11h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Ituano x Fortaleza - 13h15 - Youtube do Paulistão

GRUPO 19 (Jaguariúna):

Jaguariúna x Fluminense-PI - 13h - SporTV

RB Bragantino x ABC - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 23 (Osasco):

Audax x Camaçariense - 17h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Santo André x Joinville - 19h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 25 (Mogi das Cruzes):

União Mogi x São Raimundo - 17h15 - SporTV

Portuguesa x Internacional - 19h30 - SporTV

GRUPO 26 (Guarulhos):

Flamengo-SP x Santana - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Guarulhos x Avaí - 15h15h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 27 (Mauá):

Mauá x Volta Redonda - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Mauaense x Atlético-GO - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

GRUPO 31 (São Paulo):

Juventus x Canaã - 13h - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Portuguesa Santista x CRB - 15h15 - TV Paulistão Play e Eleven Sports

Onde assistir aos jogos da Copa São Paulo?

Os canais SporTV, Premiere, e os serviços de streaming Eleven Sports são os responsáveis por transmitir ao público os jogos da competição de futebol de base. Saiba como assistir através deles.

SportTV

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Canais: SKY – 39 / 439; OI – 39; VIVO – 39 / 339 / 819 / 539; CLARO TV – 39 / 539; DIRECT TV – 2135

Premiere

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

Eleven Sports

De maneira gratuita, os internautas tem a oportunidade de acompanhar os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, ou Sub-20, em 2022 através do portal Eleven Sports (www.elevensports.pt).

Para ter acesso, basta abrir o link e procurar pela partida que deseja assistir.

TV Paulistão Play

O serviço de streaming gratuito da Federação Paulista de Futebol também promete disponibilizar todos os confrontos ao vivo em seu portal (www.paulistaoplay.com.br).

Para ter acesso completo, basta se cadastrar no site e, então, assistir todos os jogos da Copinha através do celular ou computador.

