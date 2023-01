Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje: como assistir ao vivo – 05/01/2023

Jogos da Pré-Copa do Nordeste 2023 hoje: como assistir no domingo – 08/01

Na fase eliminatória da Pré-Copa do Nordeste, conheceremos os quatro classificados para a fase de grupos da maior competição de futebol na região nordestina. Neste domingo, oito equipes disputam a última etapa da competição antes do torneio oficial começar. Confira os jogos de hoje e como assistir cada um deles.

Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje

Quatro jogos neste domingo vão definir os quatro classificados para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Eles são válidos pela fase eliminatória, a Pré-Copa do Nordeste.

Três jogos serão realizados no mesmo horário, enquanto outro vai acontecer mais tarde pela noite. Quem vencer avança para a primeira fase. Em caso de empate a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança.

Confira a seguir todos os jogos de hoje na Pré-Copa do Nordeste.

CSA x América RN

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Gérson Amaral

Onde assistir: Sem transmissão

Vitória x Jacuipense

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão

Onde assistir: Sem transmissão

Confiança x Ferroviário

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão

Onde assistir: Sem transmissão

Santa Cruz x Botafogo PB

Horário: 19h15 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Arruda

Onde assistir: ESPN e Star +

Como funciona a fase eliminatória da Copa do Nordeste?

As eliminatórias da Copa do Nordeste são disputadas em duas fases e em jogos únicos.

Serão dezesseis equipes em busca de quatro vagas para a fase de grupos da Copa do Nordeste, a maior competição de futebol do Nordeste e região. Participaram das eliminatórias os times: Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo (PB), Ferroviário, América (RN), Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa.

A primeira fase foi jogada em 5 de janeiro. Já a segunda fase vai ser neste domingo, 8 de janeiro, com os jogos que definirão as quatro vagas para a fase de grupos da Lampions League.

Grupos da Copa do Nordeste 2023

Os dois grupos da Copa do Nordeste foram definidos por sorteio no ano passado. De um lado, Atlético BA, CRB, Fluminense PI, Fortaleza, Sport e Sampaio Corrêa no grupo A.

Do outro lado, ABC, Bahia, Campinense, Ceará, Náutico e Sergipe no grupo B. Serão oito rodadas em turno único, onde os participantes enfrentam os times do outro grupo.

GRUPO A

Atlético BA

CRB

Fluminense PI

Fortaleza

Sampaio Corrêa

Sport

Vencedor Eliminatórias

Vencedor Eliminatórias

GRUPO B

ABC

Bahia

Campinense

Ceará

Náutico

Sergipe

Vencedor Eliminatórias

Vencedor Eliminatórias

