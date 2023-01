Confira todos os jogos nesta quinta-feira na primeira fase da fase eliminatória da Copa do Nordeste

Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje: como assistir ao vivo - 05/01/2023

Em busca da tão sonhada classificação, dezesseis equipes disputam a Pré-Copa do Nordeste nesta quinta-feira, a partir das 19h30 (Horário de Brasília), na primeira rodada da competição. Quem vencer segue para a segunda fase, onde apenas quatro vagas estão disponíveis para a fase de grupos. Confira todos os jogos e como assistir.

Jogos da Pré-Copa do Nordeste hoje

Oito partidas serão disputadas nesta quinta-feira, 5 de janeiro de 2023, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste, também chamada de Pré-Copa do Nordeste.

Em jogo único, quem vencer e consequentemente marcar mais gols se garante na segunda fase da eliminatória. Daí, serão apenas quatro confrontos onde os vencedores se garantem na fase de grupos. O sorteio é que define todos os grupos da Copa do Nordeste em 2023.

Confira a seguir todos os jogos de hoje na Pré-Copa do Nordeste.

Vitória x Cordino

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

CSA x Potiguar de Mossoró

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Gerson Amaral

Onde assistir: Sem transmissão

América RN x Moto Club

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Arena das Dunas

Onde assistir: Sem transmissão

Confiança x Sousa

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Batistão

Onde assistir: Sem transmissão

Ferroviário x ASA

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Presidente Vargas

Onde assistir: Sem transmissão

Jacuipense x Altos

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Valfredão

Onde assistir: Sem transmissão

Santa Cruz x Caucaia

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Arruda

Onde assistir: SBT (PE)

Botafogo PB x Retrô

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Almeidão

Onde assistir: SBT (PB)

Como funciona a fase eliminatória da Copa do Nordeste?

As eliminatórias da Copa do Nordeste são disputadas em duas fases e em jogos únicos.

Serão dezesseis equipes em busca de quatro vagas para a fase de grupos da Copa do Nordeste, a maior competição de futebol do Nordeste e região. Participam das eliminatórias os times: Vitória, CSA, Confiança, Santa Cruz, Botafogo (PB), Ferroviário, América (RN), Altos, Moto Club, Caucaia, Jacuipense, Retrô, ASA, Cordino, Potiguar de Mossoró e Sousa.

A primeira fase, em jogo único, será jogada em 5 de janeiro. Já a segunda fase vai ser no domingo, 8 de janeiro, com jogos que definirão as quatro vagas para a fase de grupos da Lampions League de 2023.

Como assistir os jogos na temporada?

A ESPN vai transmitir dois jogos, um na primeira fase e outro na segunda, enquanto o SBT exibe também duelos somente para os estados determinados entre as equipes.

A emissora da ESPN está disponível somente em operadoras de TV por assinatura, enquanto o SBT é o canal da televisão aberta, onde todos os torcedores podem assistir na região do Nordeste.

Online, o Star + é plataforma digital da Disney para assinantes enquanto o site do SBT retransmite as imagens do canal principal.

