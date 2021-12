Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol ao vivo nesta sexta – 17/12

Nesta sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, uma programação completa com confrontos em campeonatos internacionais vão dominar as telas dos canais prometendo grandes disputas de futebol, com a bola rolando ao redor do mundo. Dessa maneira, confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também no online.

Jogos de futebol hoje, sexta-feira, ao vivo e onde assistir?

Mesmo com o fim do futebol no Brasil, a temporada continua nos principais países da Europa e, com isso, as disputas seguem em todo o vapor nos campeonatos de destaque como o Inglês, Italiano, Alemão e Francês. Nesta sexta, as equipes dão o pontapé inicial em uma nova rodada onde prometem mostrar bom desempenho em campo.

Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos de hoje e confira também os horários.

Campeonato Italiano

Lazio x Genoa – 14h30 – ESPN

Salernitana x Inter de Milão – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Celta de Vigo x Espanyol – 17h – Star +

Campeonato Alemão

Bayern de Munique x Wolfsburg – 16h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Holstein Kiel x St. Pauli – 14h30 – OneFootball

Fortuna Dusseldorf x Sandhausen – 14h30 – OneFootball

Campeonato Português – Jogos de hoje ao vivo

Santa Clara x Vitória de Guimarães – 16h – Sem transmissão

Estoril x Famalicão – 18h15 – Sem transmissão

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Barnsley x West Bromwich – 16h45 – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Girona x Burgos FC – 17h – Star +

Copa da França – Jogos de hoje ao vivo

Paris FC x Lyon – 17h – Fox Sports

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica

Qual a premiação da Supercopa do Brasil 2022 para o campeão e vice?