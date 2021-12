Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol nesta quarta – 15/12

Nesta terça-feira, 14 de dezembro de 2021, confrontos em campeonatos internacionais vão dominar as telas dos canais prometendo grandes disputas de futebol, com a bola rolando ao redor do mundo. Dessa maneira, confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também online.

Quais são os jogos de futebol hoje ao vivo?

Copa do Brasil

Athletico-PR x Atlético-MG – 21h30 – Globo, SporTV, Premiere e Amazon Prime Video

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Varginha x Uberaba – 20h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paulista Sub-20

Mirassol x Audax – 15h – TV do Paulistão Play e Eleven Sports

Palmeiras x Ferroviária – 15h – TV do Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paulista Sub-15

Palmeiras x Ferroviária – 10h – TV do Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Inglês

Brighton x Wolves – 16h30 – Star +

Crystal Palace x Southampton – 16h30 – Star +

Burnley x Watford – 16h30 – Star +

Arsenal x West Ham – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Borussia Monc. x Eintracht Frankfurt – 14h30 – OneFootball

Union Berlin x Freiburg – 16h30 – OneFootball

Borussia Dortmund x Greuther Furth – 16h30 – OneFootball

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 16h30 – OneFootball

Augsburg x RB Leipzig – 16h30 – OneFootball

Campeonato Belga

Mecheln x Gent – 14h45 – Star +

Leuven x Club Brugge – 17h – Star +

Taça da Liga Portuguesa

Benfica x Covilhã – 16h – Fox Sports

Porto x Rio Ave – 18h – Star +

Copa do Rei

Zamora x Real Sociedad – 15h – Star +

Bergantinos FC x Rayo Vallecano – 15h – Star +

CE Andratx x Sevilla – 15h – ESPN

Cultural Leonesa x Leganés – 15h30 – Star +

Castellón x Cartagena – 16h – Star +

Real Valladolid x Las Palmas – 16h – Star +

Sporting Gijon x Alcorcón – 16h – Star +

Ponferradina x Ibiza – 16h – Star +

Atlético Sanluqueño x Villarreal – 17h – Star +

Uniosistas de Salamanca x Elche – 17h – Star +

Tenerife x Eibar – 17h – Star +

Copa da Itália

Verona x Empoli – 11h – Star +

Cagliari x Cittadela – 14h – Star +

Fiorentina x Benevento – 17h – ESPN 2

Champions League Feminina

Lyon x Kopparbergs – 14h45 – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Bayern de Munique x Benfica – 14h45 – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Barcelona x HB Koge – 17h – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Hoffenheim x Arsenal – 17h – DAZN e Youtube da DAZN UWCL

Copa das Nações Árabes

Tunísia x Egito – 12h – Youtube da FIFA TV

Catar x Argélia – Youtube da FIFA TV

