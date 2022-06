JOGOS DE HOJE, domingo: horário do Brasileirão e Liga das Nações

Uma programação recheada com muito esporte nacional e internacional para o torcedor curtir vai acontecer neste domingo, 5 de junho de 2022. Desde o futebol até o tênis, com a final masculina de Roland Garros, o DCI preparou um super guia com todos os jogos de hoje ao vivo e onde assistir cada um deles. Acompanhe a seguir.

Começando pelo Brasileirão na Série A, B, C, e D, além dos campeonatos estaduais e também amistosos, o torcedor poderá curtir durante a manhã, tarde e também pela noite muito futebol, além de outros esportes como o vôlei, basquete e tênis.

A seguir, confira a programação dos jogos de hoje ao vivo feita pelo portal DCI, neste domingo.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje

Juventude x Fluminense – 11h – Premiere

Flamengo x Fortaleza – 16h – Globo Premiere

Palmeiras x Atlético MG – 16h – Globo (SP, MG, PR, RS, GO, TO, PB) e Premiere

RB Bragantino x Internacional – 19h – SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

Vitória x Volta Redonda – 16h – DAZN e Globo (BA)

Manaus x Altos – 16h30 – NSports

Aparecidense x São José RS – 18h – NSports

Ferroviário x Paysandu – 19h – DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje

Nova Venécia x Pouso Alegre – 15h – Instat TV

Pérolas Negras x Oeste – 15h – Instat TV

Azuriz x FC Cascavel – 15h – Instat TV

São Luiz x Marcílio Dias – 15h30 – Instat TV

Sousa x Globo FC – 16h – Instat TV

Atlético BA x CSE – 16h – Instat TV

ASA x Jacuipense – 16h – Instat TV

Santa Cruz x Sergipe – 16h – Instat TV

Ação MT x Iporá – 16h – Instat TV

Cianorte x Portuguesa RJ – 16h – Instat TV

Costa Rica x Brasiliense – 16h30 – Instat TV

Moto Club x Tuna Luso – 17h – Instat TV

Rio Branco x Porto Velho – 18h – Instat TV

São Raimundo RR x Amazonas – 18h – Instat TV

Brasileirão Feminino

Santos x Esmac – 10h – Eleven Sports

Grêmio x Internacional – 11h – SporTV

Real Brasília x Cruzeiro – 15h – Eleven Sports

Avaí x Ferroviária – 15h – Eleven Sports

Cresspom x São Paulo – 15h – Eleven Sports

Brasileirão Sub-20 – Jogos de hoje

Fluminense x Grêmio – 10h -Eleven Sports

Atlético GO x Vasco – 10h – Eleven Sports

Corinthians x Athletico PR – 16h – BAND

Campeonato Paulista Segunda Divisão

Inter de Bebedouro x Penapolense – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Fernandopólis x América SP – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Assisense x Osvaldo Cruz – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Taquaritinga x Francana – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

São Carlense x São Carlos – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

União Mogi x Atlético Mogi – 10h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Santacruzense x Vocem – 10h30 – TV Paulistão Play e Eleven Sports

ECUS x Mauá – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Mauaense x Jabaquara – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Colorado Caieras x Ska Brasil – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Campeonato Paraibano Sub-20

CSP x Serrano – 15h – Eleven Sports

São Paulo Crystal x Botafogo PB – 15h – Eleven Sports

Campeonato Mineiro Módulo 2

Varginha EC x União Luziense – 10h – TV Federação Mineira de Futebol

Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Carlos Renaux x Caravaggio – 15h – Eleven Sports

Tubarão x Inter de Lages – 15h – Eleven Sports

Amistosos – Jogos de hoje

Arábia Saudita x Colômbia – 14h – Sem transmissão

Argentina x Estônia – 15h – Sem transmissão

Estados Unidos x Uruguai – 18h – Sem transmissão

Canadá x Panamá – 20h – Sem transmissão

México x Equador – 20h30 – Star +

Liga das Nações – Jogos de hoje

San Marino x Malta – 10h – Sem transmissão

Gibraltar x Macedônia do Norte – 13h – SporTV

Chipre x Irlanda do Norte – 13h – ESPN e Star +

República Tcheca x Espanha – 15h45 – ESPN e Star +

Portugal x Suíça – 15h45 – SporTV

Suécia x Noruega – 15h45 – Star +

Kosovo x Grécia – 15h45 – Star +

Bulgária x Geórgia – 15h45 – Sem transmissão

Sérvia x Eslovênia – 15h45 – Star +

Eliminatórias da Europa

País de Gales x Ucrânia – 13h – TNT e Estádio TNT

Campeonato Uruguaio

Rentistas x Defensor – 12h30 – Star +

Liverpool x Fénix – 15h30 – Star +

Campeonato Uruguaio Segunda Divisão

Progreso x La Luz – 09h30 – Star +

Racing x Cerro – 20h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Eibar x Girona – 13h30 – Star +

CONCACAF Champions League

Costa Rica x Martinica – 14h – Star +

Campeonato Argentino

Boca Juniors x Arsenal de Sarandí – 19h – ESPN 4 e Star +

Defensa y Justicia x River Plate – ESPN 4 e Star +

Roland Garros

Nadal x Ruud – 10h – SporTV 3, ESPN 2 e Star +

Fórmula Indy

GP de Detroit – 16h – TV Cultura, ESPN 4 e Star +

MOTO GP

Moto 3/Moto 2 – GP da Catalunha – 06h – ESPN 4 e Star +

Moto GP – GP da Catalunha – 09h – ESPN 4 e Star +

Mundial de Motocross

MXGP França – Corrida 1 – 09h – BandSports

MXGP França – Corrida 2 – 12h – BandSports

Ciclismo

Criterium du Dauphine – 08h – ESPN 3 e Star +

Copa Truck

Etapa de Goiânia – 12h – BAND e SporTV 2

Sprint Race

Etapa de Goiânia – 13h30 – BandSports

Nascar Cup

Etapa de Illinois – 16h30 – BandSports

Circuito Mundial de Vôlei de Praia

Etapa da Letônia – 3º lugar masc. e fem. – 07h – SporTV 2

Etapa da Letônia – final – 10h – SporTV 2

Vôlei

Brasil x Japão masculino – amistoso – 10h – Globo e SporTV 2

Polônia x Alemanha – Liga das Nações feminino – 14h – SporTV 2

Japão x EUA – Liga das Nações feminino – 17h – SporTV 2

Coréia do Sul x Canadá – Liga das Nações feminino – 20h – SporTV 2

NBA

Warriors x Celtics – 21h – BAND, ESPN 2, Nba League Pass e Star +

LBF – Jogos de hoje

Sport x Santo André – 18h – TV NSports

MLB

Chicago Cubs x St. Louis Cardinals – 20h – ESPN 3 e Star +

NHL

Tampa Lightning x NY Rangers – 16h – ESPN 2 e Star +

LNF Futsal

Campo Mourão x ACBF – 11h – TV NSports

Pato x Jaraguá – 11h – TV NSports

Tubarão x Foz Cataratas – 19h – TV NSports

Golfe

The Memorial Tournament final – 13h30 – ESPN 3 e Star +

Atletismo

Diamond League – 15h – SporTV 3 e BandSports

