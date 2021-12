Jogos de hoje, domingo: onde assisitr futebol na TV e horário – 19/12

Fechando o fim de semana, domingo em 18 de dezembro de 2021, a programação de futebol apresenta confrontos em campeonatos nacionais e internacionais que prometem grandes disputas tanto no Brasil como ao redor do mundo. Saiba quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir na TV e no online.

Mesmo com o fim do Brasileirão, o futebol no Brasil continua em campeonatos estaduais e torneios que se encaminham para as finais, como é o caso do amador Brasil Ladies Cup de hoje. Do outro lado, o futebol na Europa continua até o fim do ano, onde o torcedor pode acompanhar ao vivo.

Confira todos os jogos de hoje e saiba onde assistir.

Domingo, 19 de dezembro em 19/12/2021 – Jogos de hoje ao vivo e onde assistir

Brasil Ladies Cup

Santos x São Paulo – 10h – Globo e SporTV 2

Campeonato Paulista Sub-20

Palmeiras x Mirassol – 21h30 – TV Paulistão Play, Eleven Sports e Youtube do Paulistão

Campeonato Paraense Segunda Divisão

São Raimundo x Caeté – 15h30 – Eleven Sports

Supercopa do Brasil Sub-20

Internacional x Coritiba – 16h – BAND e SporTV

Campeonato Inglês

Newcastle x Manchester City – 11h- ESPN Brasil

Wolves x Chelsea – 11h – Star +

Tottenham x Liverpool – 13h – ESPN Brasil

Campeonato Inglês Feminino

Chelsea x West Ham – 09h15 – Star +

Arsenal x Brighton – 15h45 – Star +

Campeonato Italiano

Fiorentina x Sassuolo – 08h30 – Star +

Spezia x Empoli – 11h – Star +

Torino x Verona – 14h – Star +

Sampdoria x Venezia – 14h – Star +

Milan x Napoli – 16h45 – ESPN Brasil

Campeonato Espanhol

Granada x Mallorca – 10h – Star +

Athletic Bilbao x Betis – 12h15 – ESPN

Getafe x Osasuna – 14h30 – Star +

Real Madrid x Cádiz – 17h – Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Fuenlabrada x Oviedo – 10h – Sem transmissão

Ponferradina x Amorebieta – 12h – Sem transmissão

Zaragoza x Tenerife – 12h – Star +

Real Sociedad B x Real Valladolid – 14h15 – Star +

Cartagena x Mirandés – 14h15 – Star +

Huesca x Alcórcon – 14h15 – Sem transmissão

Campeonato Alemão

Freiburg x Bayer Leverkusen – 11h30 – OneFootball

Colônia x Stuttgart – 13h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Karlsruher x Hansa Rostock – 09h30 – OneFootball

Jahn Regensburg x Darmstadt – 09h30 – OneFootball

Hannover x Werder Bremen – 09h30 – OneFootball

Campeonato Português

Boavista x Moreirense – 14h – Sem transmissão

Benfica x Marítimo – 14h – Star +

Vizela x Porto – 16h – ESPN 2

Braga x Belenenses – 18h – Sem transmissão

Campeonato Holandês

Cambuur x Heerenveen – 08h15 – Sem transmissão

Feyenoord x Ajax – 10h30 – Fox Sports

Go Ahead Eagles x NEC – 10h30 – Sem transmissão

RKC x PSV – 12h45 – Star +

Copa da França

Olympique de Marseille x Cannet Rocheville – 09h45 – ESPN

Red Star x Monaco – 09h45 – Star +

Feignies x PSG – 17h10 – Star +

Campeonato Turco

Fenerbahce x Besiktas – 13h – DAZN

Campeonato Belga

Club Brugge x Anderlecht – 09h30 – Star +

Genk x Antwerp – 14h30 – Star +

Copa da Liga da Escócia

Hibernian x Celtic – 12h – Star +

