Jogos de hoje na Copa do Mundo: agenda de quinta-feira (01/12)

A terceira rodada da fase de grupos na Copa do Mundo vai trazer decisões entre as seleções, onde apenas os dois melhores em cada grupo avançam para as oitavas de final. Nesta quinta-feira, 1º de dezembro, quatro embates vão acontecer na programação dos jogos de hoje na Copa do Mundo. Confira como assistir e os horários.

Pelo grupo E, todas as quatro seleções disputarão as duas vagas nas oitavas. Espanha, Japão, Costa Rica e Alemanha realizam a terceira rodada nesta quinta-feira com grandes emoções em campo.

Já no grupo F, o Canadá é o único que já não tem chances de se classificar entre a Bélgica, Croácia e Marrocos.

Jogos de hoje na Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, a terceira rodada da fase de grupos promete identificar novos classificados para as oitavas de final.

Confira a programação de jogos de hoje na Copa do Mundo, os horários e como assistir.

12h - Croácia x Bélgica (Globo, SporTV, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

12h - Canadá x Marrocos (SporTV 2, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

16h - Japão x Espanha (SporTV, FIFA+, canal do Casimiro, portal GE e GloboPlay)

16h - Costa Rica x Alemanha (Globo, SporTV 3, FIFA+, portal GE e GloboPlay)

Para saber como assistir os jogos em cada uma das opções, é só acompanhar o guia completo de como assistir a Copa do Mundo.

Quais países estão classificados para as oitavas na Copa?

As seleções de França, Brasil, Portugal, Holanda, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, Polônia e Austrália estão classificadas para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Cada uma delas conquistou as posições necessárias para garantir o passaporte até a fase seguinte.

Os embates das oitavas de final serão disputados em 03, 04, 05 e 06 de dezembro, em horários alternados às 12h e 16h, horário de Brasília. Todos os oito estádios do Catar receberão os embates.

As oitavas de final são disputadas em jogos únicos, onde em caso de empate a prorrogação será iniciada e, se a igualdade persistir, os pênaltis definem quem avança.

