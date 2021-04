Jogos de hoje na TV (03/04): veja as partidas deste sábado

Neste sábado, 3 de abril, partidas decisivas de campeonatos nacionais e internacionais serão realizadas. Então, saiba onde assistir aos jogos ao vivo na TV hoje .

Na Copa do Nordeste, quatro jogos decisivos acontecem neste sábado pela sétima rodada. Enquanto isso, a final da Copa do Rei da temporada 2019/20 também será realizada.

Sábado, 03 de abril de 2021 – Jogos de hoje na TV – Copa do Nordeste

Pela sétima rodada da competição, quatro jogos acontecem neste sábado (03) recheado de futebol. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Fortaleza x Bahia – 16h – SBT e PPV da Copa do Nordeste

Sport x Ceará – 16h – SBT e PPV da Copa do Nordeste

ABC x Sampaio Corrêa – 18h15 – PPV da Copa do Nordeste

CSA x 4 de Julho – PPV da Copa do Nordeste

Campeonato Carioca – Jogos de hoje na TV

Abrindo a oitava rodada do Carioca, uma partida acontece neste sábado na parte da noite. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo.

Vasco x Bangu – 21h05 – PPV do Carioca

Campeonato Paranaense – Jogos de hoje na TV

Encerrando a quinta rodada na primeira fase, o Campeonato Paranaense traz o Coritiba em campo na parte da tarde hoje. Veja o horário e onde assistir ao vivo.

Operário x Coritiba – 16h – SBT (PR)

Campeonato Gaúcho – Jogos de hoje na TV

Pelo Campeonato Gaúcho, a bola rola no GreNal, clássico mais importante do estado, neste sábado ao vivo. Assim, saiba onde assistir na TV ao vivo o jogo de hoje.

Grêmio x Internacional – 22h15 – Globo (RS) e Premire

Campeonato Sergipano – Jogos de hoje na TV

No Campeonato de Sergipe, dois jogos acontecem neste sábado ao vivo na sétima rodada. Saiba onde assistir na TV.

Dorense x Atlético Goriense – 15h15 – Sem transmissão

Lagarto x Sergipe – 16h – TV Atalaia/Record (SE)

Campeonato Amazonense – Jogos de hoje na TV

Uma partida será realizada neste sábado pelo Campeonato Amazonense.

Amazonas FC x Manaus -17h – TV A Critica (AM)

Jogos de hoje na TV – Sábado, 03 de abril de 2021 – Final da Copa do Rei 2019/20

Athletic Bilbao x Real Sociedad – 16h30 – Fox Sports

Campeonato Inglês

Chelsea x West Bromwich – 08h30 – Fox Sports

Leeds x Sheffield United – 11h – ESPN

Leicester x Manchester City – 13h30 – ESPN Brasil

Arsenal x Liverpool – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Russo – Jogos de hoje na TV

Dínamo Moscow x Ufa – 13h – Bandsports

Campeonato Alemão – Jogos de hoje na TV

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir aos jogos de hoje, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Bayer Leverkusen x Schalke 04 – 10h30

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt – 10h30

Mainz x Arminia – 10h30

Wolfsburg x Colônia – 10h30

Augsburg x Hoffenheim – 10h30

RB Leipzig x Bayern de Munique – 13h30

Borussia M. x Freiburg – 15h30

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular.

Monaco x Metz – 08h

PSG x Lille – 12h

Lens x Lyon – 16h

Campeonato Espanhol

Granada x Villarreal – 09h – ESPN Brasil

Real Madrid x Eibar – 11h15 – ESPN Brasil

Osasuna x Getafe – 13h30 – Watch ESPN

Campeonato Italiano

Milan x Sampdoria – 07h30 – Bandsports e Estádio TNT

Atalanta x Udinese – 10h – Estádio TNT

Napoli x Crotone – 10h – Bandsports e Estádio TNT

Benevento x Parma – 10h – Estádio TNT

Sassuolo x Roma – 10h – Band Estádio TNT

Genoa x Fiorentina – 10h – Estádio TNT

Cagliari x Verona – 10h – Estádio TNT

Lazio x Spezia – 10h – Estádio TNT

Torino x Juventus – 13h – TNT e Estádio TNT

Bologna x Inter de Milão – 15h45 – Sportv e Estádio TNT

Campeonato Turco

Hatayspor x Galatasaray – 13h – DAZN

Campeonato Português

Porto x Santa Clara – 16h30 – ESPN

Campeonato Argentino

Talleres x Independiente – 14h – Watch ESPN

Gimnasia x Lanús – 16h15 – Watch ESPN

Sarmiento x Tucuman – 16h15 – Watch ESPN

Boca Juniors x Defensa y Justicia – 18h30 – Watch ESPN

Arsenal x River Plate – 21h – ESPN Brasil

Além disso, você também vai gostar de ler: