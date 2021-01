Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol desta terça (12)

A terça-feira, 12 de janeiro, possui partidas de futebol importantes para o calendário esportivo. Torneios nacionais e internacionais acontecem durante todo o dia. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Depois de vencer o River Plate na semana passada por 3 a 0, o Palmeiras entra em campo pela partida de volta da semifinal pela Copa Libertadores. Na Sul-Americana também tem decisão.

Brasileirão Série B – Jogos na TV

Pela 34ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, três jogos acontecem hoje. Confira a seguir em quais canais de televisão você pode assistir.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Botafogo-SP x Sampaio Correa – 19h15 – Premiere

Paraná x CSA – 19h15 – Premiere

Brasil de Pelotas x Juventude – 19h15 – Premiere

Náutico x América-MG – 19h15 – Sportv e Premiere

Chapecoense x Figueirense – 21h30 – Sportv e Premiere

Copa Libertadores – Jogos na TV

O jogo desta terça-feira (12) remete-se a partida de volta no confronto decisivo pelas semifinais da competição sul-americana.

Palmeiras x River Plate – 21h30 – SBT e CONMEBOL TV

Copa Sul-Americana – Jogos na TV

Também pelas semifinais, a Sul-Americana traz um jogo nesta terça.

Coquimbo Unido x Defensa y Justicia – 19h15 – CONMEBOL TV

Futebol Internacional – Jogos na TV

Copa da Itália

A competição nacional apresenta um jogo válido pelas oitavas de final da competição. Contudo, é importante lembrar que as partidas são únicas, isto é, eliminatórias. Ou seja, quem vencer, está dentro. Entretanto, sem transmissão na TV, saiba onde assistir.

Milan x Torino – 16h45 – DAZN

Campeonato Inglês

Sheffield United x Newcastle – 15h – ESPN BRASIL

Wolves x Everton – 17h15 – ESPN

Burnley x Manchester United – 17h15 – ESPN BRASIL

Copa da Alemanha

Ademais, a partida de hoje é válida pela segunda fase do torneio. Ela deveria ter acontecido no final do ano passado mas, pela agenda, foi transferida para esta semana. A partida é única, ou seja, quem vencer está dentro. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje na TV.

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt – 16h45 – Fox Sports e ESPN HD

Campeonato Espanhol

Granada x Osasuna – 15h – Fox Premium

Atlético de Madrid x Sevilla – 17h30 – Fox Sports

Além disso, você também vai gostar de ler: