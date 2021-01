Palmeiras vence River Plate por 3 a 0 e fica a um passo da final

Em jogo praticamente perfeito, Palmeiras vence River Plate por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, e está a um passo da grande decisão. Jogando na Argentina, no Estádio Libertadores da América, time de Abel Ferreira domina as ações do jogo e larga na frente em busca da decisão. Equipes voltam a se enfrentar no dia 12, às 21h30, no Allianz Parque.

Diante da vantagem construída, o Verdão só perde a vaga caso seja goleado. Caso perca por 3 a 0, a disputa vai então para os pênaltis. Vale lembrar que há critério do gol fora na Libertadores.

+O ano aleatório de Ronaldinho Gaúcho

⚽💪🇳🇬 Três vezes @Palmeiras na Argentina! 🎥🐷 Rony, Luiz Adriano e Viña construíram a vitória do Verdão diante do @RiverPlate. É o melhor ataque da #Libertadores, com 3️⃣2️⃣ gols!@GloriaEterna pic.twitter.com/Uny7Rntfwp — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) January 6, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Palmeiras vence River Plate e fica a um passo da final

Logo na etapa inicial, a equipe brasileira já abriu o placar. Aos 26 minutos, Gabriel Menino cruzou rasteiro na área, e o goleiro Armani saiu errado. A bola sobrou para Rony, que na entrada da área bateu firme no gol e abriu o placar para o Palmeiras. Dominando a partida, o Verdão chegou a ampliar o marcador ainda na etapa inicial com Gustavo Scarpa. No entanto, Luiz Adriano estava impedido no início da jogada, e o gol foi anulado.

O River Plate quase chegou ao gol aos 43. Em cobrança de falta, Nacho Fernández cobrou com muita categoria, mas a bola acertou o travessão de Weverton. Final do primeiro tempo: River Plate 0 x 1 Palmeiras.

Segundo tempo

Mesmo com mais posse de bola, a equipe argentina sofria para criar chances claras de gol, e logo no início do segundo tempo, levou o segundo gol. No primeiro minuto do jogo Luiz Adriano recebeu de Danilo, que fez um belo giro em cima de Robert Rojas. O camisa 10 então arrancou em direção ao gol, e cara a cara com Armani, tocou na saída do goleiro.

Logo depois de sofrer o segundo tento, o River Plate se desorientou em campo. Aos 14 minutos da etapa final, Carrascal fez falta dura em Menino, e levou o cartão vermelho.

Já sem forças e com um a menos, as dificuldades dos argentinos então aumentaram, e para piorar, dois minutos após a expulsão do camisa 8, mais um gol palmeirense. Após cobrança de falta na área, Viña desviou de cabeça e tirou de Armani. Resultado final: River Plate 0 x 3 Palmeiras.

Libertadores: Boca Juniors x Santos

Do outro lado da chave, Boca Juniors x Santos fazem a outra semifinal da Libertadores, nesta quarta (6). As equipes se enfrentam no estádio La Bombonera, às 19h15. Quem avançar, enfrenta então Palmeiras ou River Plate, na grande decisão da Libertadores, dia 30 de janeiro, no Maracanã.