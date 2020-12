Jogos de hoje na TV (20/12): veja as partidas de futebol deste domingo

O domingo, 20 de dezembro, traz jogos das mais diferentes divisões do futebol nacional e internacional. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Brasileirão, o Flamengo entra em campo tentando se aproximar da liderança e, assim, diminuir a vantagem do líder São Paulo. Enquanto isso, Corinthians e Ferroviário disputam a final do Paulistão Feminino.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Quatro jogos acontecem neste domingo pela 26ª rodada do Brasileirão. Assim, saiba onde assistir todos eles na TV.

Vasco x Santos – 16h – Globo e Premiere

Bragantino x Athletico-PR – 16h – Sem transmissão

Flamengo x Bahia – 18h15 – Globo

Fortaleza x Ceará – 20h30 – TNT, EI Plus e Premiere

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Ademais, pela 30ª rodada da segunda divisão do Brasileirão, três jogos acontecem hoje.

América-MG x Chapecoense – 16h – Sportv, Globo e Premiere

Guarani x Figueirense – 18h15 – Premiere

CRB x Botafogo-SP – 18h15 – Premiere

Brasileirão Série C – Jogos de hoje na TV

Dois jogo decisivos pela segunda fase da competição acontecem hoje.

Remo x Paysandu – 18h – DAZN

Ypiranga x Londrina – 20h – DAZN

Brasileirão Série D – Jogos de hoje na TV

Seis partidas de ida pelas oitavas de final acontecem neste domingo e todas elas possuem transmissão da CBF TV. Para assistir, basta entrar no site oficial da entidade.

Globo-RN x Fast Clube-AM – 15h – CBF TV

Sociedade Esportiva Juventude x Floresta-CE – 15h30 – CBF TV

Mirassol x Brasiliense – 15h30 – CBF TV

Salgueiro-PE x Altos-PI – 16h – TV Brasil e CBF TV

São Luiz-RS x Aparecidense – 17h – CBF TV

Galvez-AC x Américan-RN – 18h – CBF TV

Campeonato Paulista Feminino

A partida é válida pela jogo de volta na final do Paulistão. No primeiro jogo, 3 a 1 para o Corinthians.

Ferroviária x Corinthians – Final – 11h – TV Cultura, Sportv e Facebook Paulistão Feminino.

Brasileirão Feminino A2

Ceará x Botafogo – 20h – BAND

Brasileirão Sub-20

Assim como a Série D, a série sub-20 também tem transmissão da CBF TV.

Santos x Goiás – 15h30

Athletico-PR x Vitória – 16h

Atlético-MG x Cruzeiro – 16h

Bahia x Internacional – 16h

Ceará x Fluminense – 16h

Flamengo x Corinthians – Band e CBF TV

Grêmio x Sport – 16h

Palmeiras x Botafogo – 16h

Vasco x São Paulo – 16h

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Espanhol

Celta de Vigo x Alavés – 10h – Fox Premium

Granada x Betis – 12h15 – Fox Premium

Cádiz x Getafe – 14h30 – Fox Premium

Eibar x Real Madrid – 17h – ESPN Brasil

Holandês

Den Haag x Ajax – 10h30 – Fox Sports

Italiano

Torino x Bologna – 08h30 – EI Plus

Cagliari x Udinese – 11h – EI Plus

Benevento x Genoa – 11h – EI Plus

Sassuolo x Milan – 11h – TNT e EI Plus

Inter de Milão x Spezia – 11h – Bandsports e EI Plus

Atalanta x Roma – 14h – Sportv, BAND e EI Plus

Lazio x Napoli – 16h45 – Bandsports e EI Plus

Inglês

Brighton x Sheffield United – 09h – ESPN Brasil

Tottenham x Leicester – 11h15 – ESPN Brasil

Manchester United x Leeds – 13h30 – ESPN Brasil

West Bromwich x Aston Villa – 16h15 – DAZN

Português

Gil Vicente x Benfica – 14h30 – Fox Sports

Porto x Nacional – 17h – Fox Sports 2

Alemão

As partidas da Bundesliga possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Freiburg x Hertha Berlin – 11h30 – Band e Onefootball

Wolfsburg x Stuttgart – 14h

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, o Francês também tem suas transmissões pelo Onefootball.

Stade Brestois x Monpellier – 09h

Dijon x Monaco – 11h

RC Strasbourg x Bordeaux – 11h

Nantes x Angers – 11h

Saint-Étienne x Nimes – 11h

Lorient-Bretagne Sud x Rennes – 13h

Lille x PSG – 17h