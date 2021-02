Jogos de hoje na TV: confira as partidas de futebol deste domingo (21)

Encerrando o fim de semana, o domingo (21) traz partidas de futebol dos mais variados campeonatos nacionais e internacionais para você acompanhar. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Pelo Campeonato Brasileiro Série A, a partida entra Flamengo e Internacional pode definir mais cedo quem será o grande campeão da temporada 2020. Enquanto isso, o Campeonato Inglês apresenta clássicos na rodada.

Brasileirão Série A – Jogos de hoje na TV

Pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, seis jogos acontecem neste domingo (21). Então, saiba onde assistir aos jogo de hoje na TV ao vivo. Lembrando que a programação pode varias de acordo com a sua região.

Flamengo x Internacional – 16h – Globo e Premiere

Corinthians x Vasco – 16h – Globo e Premiere

Sport x Atlético-MG – 16h – Globo e Premiere

Santos x Fluminense – 18h15 – Premiere

Grêmio x Athletico-PR – 18h15 – Premiere

Goiás x Bragantino – 20h30 – Sportv e Premiere

Copa Verde – Jogos de hoje na TV

A partida de hoje é válida pelo jogo de ida da grande final. Assim, saiba onde assistir ao vivo.

Brasiliense x Remo – 15h30 – TV Brasil

Supercopa do Brasil Sub-20 – Jogos de hoje na TV

Em jogo único, ambas as equipes disputam o título da competição.

Atlético-MG x Vasco – 20h – Band, CBF TV e Sportv

Campeonato Baiano – Jogos de hoje na TV

Na primeira fase preliminar, três jogos acontecem neste domingo. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje.

Fluminense da Barra x Atlético-BA – 16h – Sem transmissão

Bahia de Feira x Jacuipense – 16h – Sem transmissão

Bahia x Juazeirense – 16h- TV Educativa da Bahia

She Believes Cup

Estados Unidos x Brasil – 17h – Sportv

Campeonato Inglês

West Ham x Tottenham –09h – DAZN

Aston Villa x Leicester – 11h05 – ESPN Brasil

Arsenal x Manchester City – 13h30 – ESPN Brasil

Manchester United x Newcastle – 16h – ESPN Brasil

Campeonato Italiano

Parma x Udinese – 08h30 – Estádio TNT

Milan x Inter de Milão – 11h – TNT e Estádio TNT

Atalanta x Napoli – 14h – Band e Estádio TNT

Benevento x Roma – 16h45 – Bandsports e Estádio TNT

Campeonato Alemão

Os jogos da Bundesliga possuem transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball. Assim, para assistir, você precisa baixar em seu celular. Ou então, se preferir, pode acessar através do site oficial da plataforma.

Augsburg x Bayer Leverkusen – 09h30

Hertha Berlin x RB Leipzig – 11h30 – Band e Onefootball

Hoffenheim x Werder Bremen – 14h

Campeonato Francês

Assim como o Campeonato Alemão, as partidas da Ligue 1 também possuem transmissão do aplicativo Onefootball. Então, para assistir, você precisa baixar em seu celular ou acessar através do computador.

Montpellier x Rennes – 09h

Nice x Metz – 11h

Lens x Dijon – 11h

RC Strasbourg x Angers – 11h

Nimes x Bordeaux – 11h

Lorient-Bretagne x Lille – 13h05

PSG x Monaco – 17h

Campeonato Espanhol