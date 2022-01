Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol ao vivo nesta quarta – 12/01

A quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, apresenta uma programação de futebol com confrontos nacionais e internacionais para agitar o torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir seguindo o horário de Brasília na televisão e também online.

Onde assistir aos jogos de hoje, quarta-feira, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, enquanto apenas as competições regiões como a Copa São Paulo de Futebol Júnior e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na inglaterra, o futebol continua com partidas, enquanto os campeonatos recomeçam nova rodada.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Novorizontino x Castanhal – 11h – Eleven Sports / Paulistão Play

XV de Piracicaba x Taubaté – 11h – Eleven Sports / Paulistão Play

Botafogo x São José-RS – 11h – SporTV

Fortaleza x Resende – 11h30 – Youtube do Paulistão

Votuporanguense x Guarani – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Vila Nova x Bahia – 15h – Youtube do Paulistão

Fluminense x Francana – 15h – SporTV

Nova Iguaçu x Ferroviária – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Athletico-PR x América-MG – 15h – Eleven Sports / Paulistão Play

Grêmio x Santa Cruz – 17h15 – SporTV

Mirassol x Atlético-MG – 18h – Youtube do Paulistão

Linense x Sport – 18h – Eleven Sports / Paulistão Play

Falcon x Velo Clube – 18h – Eleven Sports / Paulistão Play

Santos x Chapadinha – 19h30 – SporTV

Ponte Preta x Jacuipense – 20h – Eleven Sports / Paulistão Play

Corinthians x Ituano – 21h45 – SporTV e Rede Vida

Campeonato Cearense

Atlético-CE x Icasa – 15h – FCF TV

Crato x Maracanã – 16h – FCF TV

Campeonato Potiguar

América-RN x Santa Cruz de Natal – 15h – Youtube da TV FNF e Eleven Sports

Globo FC x Força e Luz – 20h – Youtube da TV FNF e Eleven Sports

ABC x Potyguar – 20h – Youtube da TV FNF e Eleven Sports

Potiguar de Mossoró x Assu – 20h – Youtube da TV FNF e Eleven Sports

Copa Africana das Nações

Tunísia x Mali – 10h – Sem transmissão

Mauritânia x Gâmbia – 13h – Sem transmissão

Guiné Equatorial x Costa do Marfim – 16h – Sem transmissão

Copa da Austrália

Sydney FC x Brisbane Roar – 04h – Star +

Supercopa da Espanha

Barcelona x Real Madrid – 16h – ESPN Brasil

Copa da Liga Inglesa

Tottenham x Chelsea – 16h45 – Fox Sports

Campeonato Inglês

West Ham x Norwich – 16h45 – Star +

Copa Itália

Atalanta x Venezia – 13h30 – Fox Sports

Supercopa da Itália

Inter de Milão x Juventus – 17h – Star +

Taça de Portugal

Rio Ave x Tondela – 15h45 – Star +

Vizela x Porto – 17h45 – ESPN

Campeonato Indiano

Odisha FC x Kerala Blasters – 11h – OneFootball

