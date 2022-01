Jogos de hoje ao vivo: onde assistir futebol na TV nesta sexta – 14/01

Nesta sexta-feira, 14 de janeiro de 2022, uma programação de futebol diversificada com confrontos nacionais e internacionais acontece para agitar o torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir pelo horário de Brasília na TV e também online.

Jogos de hoje, sexta-feira, e onde assistir

A temporada de futebol no Brasil se mantém com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de futebol de base do país. Diferentes equipes disputam o mata-mata para chegar até a grande final.

Enquanto isso, o futebol segue na Europa com os diferentes campeonatos na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália com novas rodadas.

Dessa maneira, selecionamos uma programação com horários, jogos e onde assistir ao vivo cada um deles para não perder nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Taubaté x Botafogo – 11h – SporTV

Votuporanguense x Bahia – 13h15 – Youtube do Paulistão

Ponte Preta x Fluminense – 15h – SporTV

Mirassol x Sport – 16h – Youtube do Paulistão

Novorizontino x Grêmio – 17h15 – SporTV

Falcon x América-MG – 18h30 – Eleven Sports / TV Paulistão Play

Ferroviária x Santos – 19h30 – SporTV

Corinthians x Resende – 21h45 – SporTV

Copa Africana das Nações

Senegal x Guiné – 10h – Youtube da CAF TV

Malawi x Zimbábue – 13h – Youtube da CAF TV

Marrocos x Comores – 13h – Youtube da CAF TV

Gabão x Gana – 16h – Youtube da CAF TV

Campeonato Inglês

Brighton x Crystal Palace – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Alemão

Borussia Dortmund x Freibug – 16h30 – OneFootball

Campeonato Alemão Segunda Divisão

Dynamo Dresden x Hamburgo – 14h30 – OneFootball

Hansa Rostock x Hannover – 14h30 – OneFootball

Campeonato Francês

Nice x Nantes – 17h – Star +

Torneio de Verão – Jogos de hoje ao vivo

Colo-Colo x Universidad de Chile – 20h – Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

FC Goa x Northeast United FC – 11h – OneFootball

