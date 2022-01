Jogos de hoje na TV: onde assistir futebol ao vivo nesta terça – 25/01/22

Jogos do futebol nacional e internacional vão acontecer nesta terça-feira, 25 de janeiro de 2022, em uma programação recheada de futebol para acompanhar tanto na TV como pelo online através do computador e também smartphones. Saiba quais são os jogos de hoje para assistir.

No Brasil, os Campeonatos Estaduais já ganharam espaço com confrontos regionais e clássicos que prometem muito futebol em campo. Já pelo futebol internacional, as ligas mantém o calendário com os jogos da semana e no sábado e domingo.

Jogos de hoje ao vivo – 25/01/2022

Campeonato Paulista

Botafogo-SP x Santo André – 19h – Premiere e TV Paulistão Play

Corinthians x Ferroviária – 21h – Premiere e TV Paulistão Play

Campeonato Carioca

Boavista x Botafogo – 21h – PPV do Carioca e Eleven Sports

Campeonato Mineiro

Caldense x América-MG – 21h – SporTV e Premiere

Campeonato Goiano

Vila Nova x Goiatuba – 19h30 – Eleven Sports

Anápolis x Goianésia – 20h30 – Eleven Sports

Aparecidense x Iporá – 20h30 – Eleven Sports

Campeonato Mato-Grossense

Ação-MT x Academia – 19h30 – Eleven Sports

Campeonato Sergipano

Falcon x Itabaiana – 20h15 – Eleven Sports

Copinha 2022

Santos x Palmeiras – 10h – TV Globo (SP), SporTV e Rede Vida

Copa do Nordeste – Jogos de hoje ao vivo

Náutico x Campinense – 20h – PPV da CNE e Nordeste FC

Copa Africana de Nações

Senegal x Cabo Verde – 13h – Sem transmissão

Marrocos x Malaui – 16h – Sem transmissão

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Coventry City x Stoke City – 16h45 – Sem transmissão

QPR x Swansea – 16h45 – ESPN 2

Luton Town x Bristol City – 16h45 – Sem transmissão

Birmingham x Peterborough United – 16h45 – Sem transmissão

Nottingham Forest x Barnsley – 16h45 – Sem transmissão

Taça da Liga – Jogos de hoje ao vivo

Benfica x Boavista – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Belga

Royal Antwerp x Sint-Truiden – 14h45 – Star +

Torneio de Verão

Boca Juniors x San Lorenzo – 21h – Star +

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

Mumbai City FC x Northeas United FC – 11h – OneFootball

Campeonato Norte-Irlandês de Futebol – Jogos de hoje ao vivo

Carrick Rangers FC x Ballymena United FC – 16h45 – OneFootball

Warrenpoint Town FC x Larne FC – 16h45 – OneFootball

FC Portadown x Crusaders FC – 16h45 – OneFootball

Glentoran FC x Coleraine FC – 16h45 – OneFootball

