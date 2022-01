Queridômetro BBB 22 hoje: os emojis recebidos nesta quarta (26/1)

Parece que o clima no Big Brother Brasil finalmente vai começar a esquentar. Nesta quarta-feira (26), alguns brothers ficaram insatisfeitos com o queridômetro do BBB 22 hoje, como é o caso de Eslovênia. A sister não gostou de ter recebido dois emojis de ‘cobra’ e falou mal de duas colegas de confinamento durante uma conversa na academia.

Queridômetro BBB 22 hoje

Nesta quarta, 26, os brothers se reuniram ao redor do telão da sala para ver o resultado do Queridômetro do BBB 22 hoje.

Arthur recebeu no queridômetro: 5 carinhas felizes e 13 corações

Bárbara recebeu no queridômetro: 4 carinhas felizes, 13 corações e 1 coração partido

Brunna recebeu no queridômetro: 5 carinhas felizes, 12 corações e 1 planta

Douglas recebeu no queridômetro: 2 carinhas felizes e 18 corações

Eliezer recebeu no queridômetro: 18 corações

Eslovênia recebeu no queridômetro: 1 carinha feliz, 2 cobras e 15 corações

Jade recebeu no queridômetro: 2 carinhas felizes, 15 corações 1 planta

Jessilane recebeu no queridômetro: 8 carinhas felizes e 10 corações

Laís recebeu no queridômetro: 18 corações

Naiara recebeu no queridômetro: 1 carinha feliz, 15 corações, 1 bomba e 1 coração partido

Natália recebeu no queridômetro: 8 carinhas felizes e 10 corações

Paulo recebeu no queridômetro: 6 carinhas felizes, 11 corações e 1 banana

Pedro recebeu no queridômetro: 3 carinhas felizes, 14 corações e 1 planta

Rodrigo recebeu no queridômetro: 5 carinhas felizes, 12 corações e 1 bomba

Tiago recebeu no queridômetro: 1 carinha feliz e 17 corações

Vinícius recebeu no queridômetro: 1 carinha feliz e 17 corações

Quem ficou mais surpresa com os emojis recebidos foi Eslovênia, premiada com duas ‘cobras’ por alguns de seus colegas de confinamento.

Ela acredita que os emojis tenham vindo de Jessilane e Natália. “Ganhei duas cobras, adivinha de quem? Das duas vacas, nojentas, safadas”, disse para a dançarina. A Miss ainda não sabe que quem lhe deu uma das cobras foi Rodrigo, além de Natália.

Jade Picon voltou a receber o emoji de ‘planta’. “Eu achava que era o Luciano que me dava planta e banana, mas agora tem outra pessoa”, refletiu. Quem também foi chamado de planta foi Pedro Scooby e Brunna.

Rodrigo, Naiara e Linn da Quebrada receberam emojis de ‘bomba’. A cantora sertaneja também recebeu um ‘coração partido’, assim como Bárbara.

Quem saiu do BBB 22: Luciano é o 1º eliminado; veja porcentagem

Como funciona o queridômetro?

Diariamente, os brothers precisam se levantar pela manhã, ao sinal do despertador, e fazer o Raio-X. Eles tem 60 segundos, dentro do confessionário, para gravar um vídeo falando sobre como está a convivência dentro da casa mais vigiada do Brasil ou qualquer outro assunto que desejarem.

Há também o queridômetro, no qual os participantes distribuem emojis para os colegas de confinamento. Eles podem expressar bons sentimentos, com os corações e carinhas felizes, ou se estiverem com ‘ranço’ de algum brother, podem distribuir bombas, cobras, vômitos, plantas e mais.

Neste ano, há uma outra novidade: os brothers podem enviar torpedos anônimos um para os outros. O resultado do queridômetro e as mensagens são exibidas no telão da sala.

Como assistir o BBB 22?

Os fãs do programa não precisam esperar até a edição do BBB 22 no horário nobre para assistir tudo que os brothers falaram no Raio-X e os principais acontecimentos da casa. O Big Brother Brasil pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view, no GloboPlay.

Para ter acesso às câmeras exclusivas, é necessário ser assinante de um dos planos pagos da plataforma de streaming. Os valores podem ser pagos com cartão de crédito ou com carteiras digitais.

O BBB 22 vai ao ar diariamente na Globo, logo após a exibição da novela Um Lugar ao Sol, por volta das 22h15. O horário pode variar conforme a programação da emissora.

Leia também: Discurso de eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Luciano