Linn da Quebrada sofre transfobia em torpedo no BBB 22: ‘solteiro?’

O BBB entregou aos participantes do Big Brother Brasil 22 o “Torpedo anônimo”, para dar uma animada no jogo. Mas neste sábado, 22 de janeiro, um dos brothers perguntaram a Linn da Quebrada eo BBB 22: “Você está ‘solteiro’? Tem alguém perguntando aqui”. O uso errado do pronome deixou a web indignada.

Linn da Quebrada BBB 22 – torpedo anônimo

O #FeedBBB voltou para o BBB 22 com a intenção de dar aquela cutuca nos outros participantes. Os participantes entram no confessionário e escrevem um torpedo anônimo para um dos colegas. Mas a mensagem anônima tratando Linn da Quebrada, 31 anos, pelo pronome masculino, ignorando o fato da artista já ter pedido para ser chamada pelo pronome feminino.

A cantora se identifica como travesti, que está no campo feminino da identidade de gênero. A sister do BBB22 até tem o pronome “ela” tatuado na testa.

No Twitter oficial de Linn, a equipe de assessoria da cantora reforçou: “confirmando para vocês: Linn está solteira”. “Infelizmente, em poucas horas já assistimos pelo menos 5 episódios de violências transfóbicas. Nem mesmo as mais de 50 câmeras são capazes de inibir a transfobia sistêmica do Brasil”, diz a publicação.

“Transfobia é crime”, escreveu a vereadora de São Paulo Erika Hilton. “E já tá sendo reincidente no programa. Vcs tem que avisar, mesmo que a gente saiba que é de propósito”, comentou.

Último post de Elza Soares fez torcida a Linn da Quebrada no BBB 22

