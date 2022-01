Jogos de hoje: onde assistir futebol ao vivo na TV neste domingo – 02/01

No dia 02 de janeiro de 2022, uma programação de futebol nacional e internacional promete agitar o domingo com diferentes partidas durante o dia e a noite para o torcedor acompanhar. Dessa maneira, confira quais são os jogos de hoje ao vivo para assistir seguindo o horário de Brasília.

Onde assistir aos jogos de hoje, domingo, ao vivo

Os principais campeonatos de futebol no Brasil chegaram ao fim, sendo apenas as competições regiões e os torneios internacionais que continuam em todo o vapor. Na Inglaterra, o futebol inglês continua com as partidas, enquanto o Espanhol recomeça também em uma nova rodada.

Dessa maneira, selecionamos uma programação completa com horários, eventos e onde assistir ao vivo cada um deles para o torcedor não perder nada e nenhum lance.

Copa São Paulo Junior

Mirassol x Taguatinga – 13h45 – Eleven Sports

Sport x Confiança – 16h – Eleven Sports

Linense x Andirá – 18h30 – SporTV

Atlético-MG x Desportivo Aliança – 20h45 – SporTV

Campeonato Inglês

Brentford x Aston Villa – 11h – Star +

Everton x Brighton – 11h – Fox Sports

Leeds x Burnley – 11h – ESPN

Chelsea x Liverpool – 13h30 – Star +

Campeonato Inglês Segunda Divisão

Bristol City x Milwall – 10h – Star +

West Bromwich x Cardiff – 11h – Sem transmissão

Blackburn Rovers x Huddersfield Town – 11h – Sem transmissão

Birmingham x QPR – 11h – Sem transmissão

Campeonato Espanhol

Getafe x Real Madrid – 10h – ESPN Brasil

Atlético de Madrid x Rayo Vallecano – 12h15 – ESPN Brasil

Elche x Granada – 12h15 – Star +

Betis x Celta de Vigo – 14h30 – Star +

Alavés x Real Sociedad – 14h30 – ESPN Brasil

Mallorca x Barcelona – 17h – Star +

Copa da França

Quevilly x Monaco – 14h30 – Fox Sports

Chauvigny x Olympique de Marseille – 17h – ESPN Brasil

Campeonato Português – Jogos de hoje ao vivo

Vizela x Belenenses – 15h30 – Sem transmissão

Campeonato Indiano – Jogos de hoje ao vivo

Kerala Blasters x FC Goa – 11h – OneFootball

Jamshedpur FC x Chennaiyin FC – 13h – OneFootball

