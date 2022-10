Sorteio oitavas da Champions 2022/23: quando vai ser e como funciona

Dezesseis equipes disputarão as oitavas de final na Liga dos Campeões. Para determinar os embates a UEFA realiza o sorteio oitavas da Champions na primeira semana de novembro em Nyon, na Suíça. Os clubes são divididos em dois potes. Confira todas as informações sobre o próximo sorteio no texto.

Quando é o sorteio oitavas da Champions League?

O sorteio das oitavas da Champions está marcado para 7 de novembro, às 8h (Horário de Brasília) na sede da UEFA em Nyon, na Suíça.

O evento contará com a participação de apresentadores e do atual presidente da UEFA, Alexsander Ceferin. Para o sorteio, ex-jogadores vão escolher as bolinhas para determinar cada um dos confrontos das oitavas.

O canal da TNT é quem transmite pela televisão o sorteio oitavas da Champions ao vivo, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, além do HBO Max, plataforma de streaming.

Também dá para assistir de graça no canal do SBT do Youtube tanto no navegador como pelo aplicativo de celular, tablet, computador ou smartv.

Como funciona o sorteio das oitavas da Champions

Dezesseis equipes participam do sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Elas serão divididas em dois potes de oito para o evento, onde os times que terminaram em primeiro ocupam o pote 1 e os segundos lugares o pote 2.

O sorteio é fácil de entender. Os jogadores presentes no evento sorteiam primeiro uma bolinha do primeiro pote, os líderes, e depois uma bolinha do segundo pote, os segundos lugares. A única regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, assim como adversários do mesmo grupo na fase anterior.

As oitavas de final acontecem em duas partidas, onde os times que terminaram em primeiro tem o direito disputarem a volta das oitavas em casa.

O calendário para saber a data de cada jogo será divulgado pela UEFA após o sorteio.

Quais times jogam as oitavas da Champions?

Já estão classificados para as oitavas de final as equipes de Real Madrid, Napoli, Manchester City, Club Brugge e Bayern de Munique. Restam apenas onze vagas para a primeira etapa do mata-mata.

Os times que terminam em primeiro lugar no grupo vão para o pote 1, onde garantem a vantagem de jogarem em casa na volta. Por regra, eles não podem se enfrentar nas oitavas de final, ou seja, só vão jogar contra os times do outro pote.

Esta é outra vantagem, ou seja, não enfrentarão os favoritos.

POTE 1

Bayern (ALE)

Club Brugge (BEL)

Manchester City (ING)

Napoli (ITA)

Real Madrid (ESP)

Data das oitavas de final na Champions League

Os jogos das oitavas estão agendados para os dias 14, 15, 21 e 22 de fevereiro (ida) e também 7, 8, 14 e 15 de março de 2023 (volta).

A Liga dos Campeões é disputada sempre na terça e quarta-feira, entre os horários das 13h45 e 16h, no horário de Brasília. A agenda de transmissão é determinada entre as emissoras responsáveis pelos direitos de imagens da temporada.

Lembre-se que não tem gol fora de casa no mata-mata da Champions. Em caso de empate na soma dos placares, a partida segue para a prorrogação e a disputa de pênaltis se nada mudar.

Como a Copa do Mundo vai acontecer em novembro e dezembro, a Champions dá uma pausa após o sorteio e só retorna em fevereiro, na segunda semana. Mais tarde, o sorteio das quartas e semifinal será realizado em 17 de março de 2023.

