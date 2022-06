Jogos de hoje sábado: onde assistir futebol ao vivo e horário na TV (04/06)

Uma programação com muito futebol vai acontecer neste sábado, 4 de junho, em confrontos das quatro divisões nacionais e também internacionais, como a Liga das Nações e os playoffs do Campeonato Espanhol. Para acompanhar todos os jogos de hoje no sábado, confira a seguir o planejamento completo.

Quais são os jogos de hoje sábado?

Jogos do Campeonato Brasileiro na Série A, B, C e D, torneios estaduais e a Liga das Nações, disputada entre as principais seleções da Europa, vão acontecer neste sábado, 4 de junho de 2022, com transmissões ao vivo tanto pela TV como online.

O DCI preparou um super guia para você não perder nenhum lance com os jogos de hoje, sábado.

Brasileirão Série A

América MG x Cuiabá – 16h30 – Premiere

Ceará x Coritiba – 19h – Premiere

Avaí x São Paulo – 19h – Premiere

Athletico PR x Santos – 19h – PPV do Furacão Live e Twitch Casimiro

Atlético GO x Corinthians – 20h30 – Premiere

Brasileirão Série B

Novorizontino x Sampaio Corrêa – 16h30 – Premiere 2

Bahia x Criciúma – 16h30 – Premiere

Brusque x Náutico – 19h – SporTV e Premiere

Tombense x Ituano – 19h – Premiere

Brasileirão Série C

Ypiranga RS x Figueirense – 11h – NSports

Botafogo PB x ABC – 17h – BAND (Norte e Nordeste), Tik Tok e DAZN

Confiança x Botafogo SP – 18h – NSports

Mirassol x Brasil de Pelotas – 19h – DAZN

Brasileirão Série D

Nova Iguaçu x São Bernardo – 11h – Instat TV

Crato x Afogados – 15h – Instat TV

Lagarto x Jacuipense – 15h – Instat TV

Santo André x Paraná – 15h – Instat TV

Juventus x Aimoré – 15h – Instat TV

Caxias x Próspera – 15h – Instat TV

Castanhal x Tocantinópolis – 15h – Instat TV

Ceilândia x Anápolis – 15h30 – Instat TV

São Raimundo AM x Humaitá – 16h – Instat TV

4 de Julho x Juventude Samas – 16h – Instat TV

Retrô x São Paulo Crystal – 16h – Instat TV

Grêmio Anápolis x Operário – 16h – Instat TV

URT x Inter de Liimeira – 16h – Instat TV

Bahia de Feira x Real Noroeste – 16h – Instat TV

América RN x Icasa – 17h – Instat TV

Ferroviária x Caldense – 17h – Instat TV

Brasileirão Feminino – jogos de hoje sábado

Palmeiras x Corinthians – 14h – BAND

São Joseé x Flamengo – 15h – Eleven Sports

Brasileirão Sub-20 – jogos de hoje sábado

Flamengo x São Paulo – 11h – SporTV

Cruzeiro x Palmeiras – 11h – Eleven Sports

Santos x Chapecoense – 15h – Eleven Sports

RB Bragantino x Internacional – 15h – Eleven Sports

América MG x Fortaleza – 15h – Eleven Sports

Atlético MG x Ceará – 20h – Eleven Sports

Campeonato Catarinense Segunda Divisão

Guarani de Palhoça x Blumenau – 15h – Eleven Sports

Metropolitano x Nação Esportes – 15h30 – Eleven Sports

Campeonato Mineiro Segunda Divisão

Coimba x Boa Esporte – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Betim x Tupim – 15h – TV da Federação Mineira de Futebol

Ipatinga x Democrata SL – 16h – TV da Federação Mineira de Futebol

Campeonato Paraibano Sub-20

Spartax x Femar – 14h – Eleven Sports

Perilima x Picuiense – 15h – Eleven Sports

Campeonato Paulista Segunda Divisão

Paulista x Rio Branco SP – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Itapirense x Amparo – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Manthiqueira x Flamengo – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Guarulhos x Joseense – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Grêmio Prudente x Itararé – 15h – TV Paulistão Play e Eleven Sports

Copa Espírito Santo

Serra x Desportiva Ferroviária – 15h – Eleven Sports

Vitória x Aster – 15h – Eleven Sports

Estrela do Norte x Vilhavelhense – 15h30 -Eleven Sports

Campeonato Amapaense

São Paulo x Oratório – 17h – Eleven Sports

Liga das Nações

Armênia x Irlanda – 10h – ESPN e Star +

Hungria x Inglaterra – 13h – ESPN e Star +

Finlândia x Bósnia – 13h – SporTV

Lituânia x Luxemburgo – 13h – Sem transmissão

Itália x Alemanha – 15h45 – SporTV

Montenegro x Romênia – 15h45 – Sem transmissão

Turquia x Ilhas Faroé – 15h45 – ESPN e Star +

Campeonato Espanhol Segunda Divisão

Las Palmas x Tenerife – 16h – Star +

Campeonato Argentino

Tucuman x Colón – 12h – Sem transmissão

San Lorenzo x Independiente – 14h – Star +

Banfield x Newell’s Old Boys – 16h30 – Sem transmissão

Patronato x Vélez – 19h – Star +

Platense x Godoy Cruz – 19h – Sem transmissão

Tacing x Huracán – 21h30 – Sem transmissão

Campeonato Uruguaio

Peñarol x Cerro Largo – 16h – Star +

Club Deportivo Maldonado x Albion Football Club – 16h – Star +

Club Sportivo Cerrito x Plaza Colonia – 18h30 – Star +

MLS – jogos de hoje sábado

Whitecaps x Real Salt Lake – 20h – DAZN

CONCACAF League

El Salvador x Granada – 23h – Star +

Liga das Nações de Vôlei Feminino

Coréia do Sul x Polônia – 16h – SporTV 2

Rep. Dominicana x Japão – 19h – SporTV 2

EUA x Brasil – 22h – SporTV 2

Fórmula E

EP da Indonésia – 05h – TV Cultura e SporTV 3

Fórmula Indy

Treino de Classificação GP de Detroit – 13h30 – ESPN 4 e Star +

MOTO GP/ MOTO 3 / MOTO 2

Treino de Classificação GP da Catalunha – 07h30 – ESPN 4 e Star +

NASCAR Truck

Etapa de Illinois – 14h30 – BandSports

NASCAR Xfinity

Etapa de Portland – 17h30 – BandSports

UFC

Card Principal e Preliminar – 14h e 17h – Combate

Vôlei de Praia

Etapa da Letônia Classificação – 11h – SporTV 2

Atletismo

Maratona de Estocolmo – 07h – ESPN 3 e Star +

Roland Garros

Final Simples Feminino – 10h – ESPN 2, SporTV 3 e Star +

Final Duplas Masculinas – 12h – ESPN 2, SporTV 3 e Star +

Surfe

WSL Etapa da Indonésia – 21h – SporTV 3 e Youtube

Boxe

Stephen Fulton x Danny Roman – 22h – ESPN 3 e Star+

Geroge Kambosos Jr x Devin Haney – 22h – ESPN 4 e Star +

NBB

Flamengo x Franca nas Finais Jogo 3 – 16h10 – TV Cultura, ESPN 2, Star + e Youtube NBB

NHL

Jogo 3 Finais Ollers x Colorado Avalanche – 21h – ESPN 2 e Star +

Circuito Mundial de Beach Tennis

Etapa de Valinhos – 16h – SporTV 3 e TV NSports

