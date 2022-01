Jogos de hoje, segunda-feira: saiba onde assistir futebol na TV – 17/01/22

Abrindo a nova semana, a segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, apresenta uma programação de futebol diversificada com confrontos nacionais e internacionais para agitar o dia do torcedor. Saiba quais são os jogos de hoje e onde assistir pelo horário de Brasília na TV e também online.

Jogos de hoje, segunda-feira, e onde assistir

Os Estaduais começaram no Brasil, onde todas as equipes das mais diversas divisões entram em campo pelo título de melhor elenco do estado. Além disso, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição de futebol de base do país, continua.

Enquanto isso, o futebol segue na Europa com os campeonatos na Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália. Dessa maneira, selecionamos uma programação com horários, jogos e onde assistir ao vivo cada um deles para não perder nenhum lance.

Copinha 2022 – Jogos de hoje ao vivo

Internacional x Palmeiras – 11h – SporTV

Desportivo Brasil x Cruzeiro – 15h – SporTV 2

Oeste x Canaã – 17h30 – SporTV

São Paulo x Vasco – 20h – SporTV

Premiação FIFA The Best 2021

Fifa The Best 2021 – 15h – SporTV

Copa Africana de Nações

Cabo Verde x Camarões – 13h – Youtube da CAF TV

Burkina Faso x Etiópia – 13h – Youtube da CAF TV

Campeonato Italiano

Milan x Spezia – 14h30 – ESPN 4

Bologna x Napoli – 14h30 – ESPN 2

Fiorentina x Genoa – 16h45 – ESPN 4

Campeonato Português

Portimonense x Vitória SC – 17h15 – Sem transmissão

Campeonato Indiano

Hyderabad FC x Jamshedpur FC – 11h – OneFootball

Amistoso

Peñarol x Barracas Central – 19h15 – Star +

Nacional-URU x Ñublense – 21h30 – Star +

Torneio de Verão – Jogos de hoje ao vivo

Boca Juniors x Colo-Colo – 21h – Star +

