Jogos de hoje, segunda: onde assistir e horário do futebol ao vivo – 13/12

Nesta segunda-feira, 13 de dezembro, partidas em campeonatos internacionais vã dominar as telas dos canais prometendo grande disputa de futebol, com a bola rolando ao redor do mundo como no Italiano. Confira todos os jogos de futebol hoje ao vivo para assistir na TV e também online.

Com o fim do Brasileirão, apenas campeonatos internacionais estão acontecendo diariamente. No Brasil, a bola só rola pela final da Copa do Brasil e as segundas divisões dos estaduais.

Jogos de futebol hoje ao vivo e onde assistir

Campeonato Italiano

Roma x Spezia – 16h45 – Fox Sports

Campeonato Espanhol

Cádiz x Granada – 17h – Star +

Campeonato Português

Arouca x Vizela – 17h15 – Star +

Campeonato Russo

Professional Football Club Sochi x Spartak Moscow – 13h – Sem transmissão

Campeonato Argentino

Banfield x Arsenal Sarandí – 20h – ESPN 2

Sorteio da Liga dos Campeões – Jogos de hoje ao vivo

A UEFA vai definir nesta segunda-feira, na parte da manhã, todos os confrontos das oitavas de final da competição pela temporada. Lembrando que equipes que estavam no mesmo grupo não podem se enfrentar, assim como do mesmo país. Confira onde assistir ao vivo.

Oitavas de final – 08h – TNT e Youtube do SBT Sports

Sorteio da Europa League – Jogos de hoje ao vivo

Mais tarde, a UEFA também vai definir os jogos das oitavas e segunda fase da Liga Europa, ou Europa League como é internacionalmente conhecida. Times do mesmo país também não podem se enfrentar aqui, enquanto os terceiros lugares da Champions disputam o playoff.

Oitavas de final – 09h – Fox Sports

Leia também:

Quando é o jogo de volta na final da Copa do Brasil 2021?

Classificação final da Fórmula 1 em 2021 após o GP de Abu Dhabi