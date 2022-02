Jogos do Campeonato Carioca hoje e onde assistir (21/2)

A segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022, apresenta somente uma partida do Campeonato Carioca pela oitava rodada da temporada na primeira divisão. A primeira fase da competição, a Taça Guanabara, apresenta oito rodadas em pontos corridos. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Carioca e onde assistir.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Somente duas equipes entram em campo nesta segunda-feira pelo Campeonato Carioca, contando com transmissão ao vivo via pay-per-view para assinantes.

Pela oitava rodada da primeira fase, o Resende recebe o Boavista no Estádio do Trabalhador, no município de Resende. Os dois times estão na parte de baixo da tabela do Carioca e, por isso, vão lutar de todas as maneiras para conquistar os três pontos.

O Resende está em 9º com cinco pontos, enquanto o Boavista aparece em 12º, na lanterna, com apenas dois pontos.

A rodada só será fechada na quarta-feira com a disputa entre Flamengo e Botafogo. O rubro-negro não entrou em campo no fim de semana porque disputou a Supercopa do Brasil ontem, garantindo o vice diante do Atlético Mineiro na disputa de pênaltis.

Confira a seguir os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Resende x Boavista – 15h30 – PPV do Cariocão Play

Quantos times se classificam na Taça Guanabara?

Seguindo o regulamento, o primeiro colocado na primeira fase será o campeão da Taça Guanabara. Depois, começa a seleção para as semifinais do Campeonato Carioca e também para a Taça Rio.

Do 1º colocado ao 4º, disputam as semifinais. Do outro lado, do 5º ao 8º lugar se garantem nas semifinais da Taça Rio, competição secundária da temporada carioca. Sendo assim, o Campeonato Carioca tem praticamente três campeões, podendo ser diferente entre eles ou não.

Onde assistir os jogos do Cariocão

Na temporada 2022, o torcedor possui diferentes maneiras de acompanhar o Campeonato Carioca. Pela televisão aberta, a Record é a principal maneira de assistir, enquanto as plataformas Nordeste FC, pay-per-view, e a Twitch, também aparecem como alternativas.

Este ano, a Record é a dona dos direitos de transmissão do campeonato. O canal transmite sempre de quarta-feira e domingos, no horário da noite e a tarde respectivamente, um jogo por rodada para os estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Entretanto, restam duas opções. A primeira é o Cariocão Play, o pay-per-view por assinatura do torneio por assinatura no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com todos jogos até a final.

Uma opção nova entretanto é através da plataforma Twitch, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro, de maneira gratuita. Para assistir, basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais anteriores. Lembrando que os jogos são retransmissões das partidas que passam na Record.

