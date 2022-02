Confira todos os jogos do Campeonato Carioca. Foto: Reprodução / Pixabay

Jogos do Campeonato Carioca hoje: programação de sexta-feira (25/02)

A nona rodada do Campeonato Carioca apresenta uma paritda nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, pela primeira divisão na temporada. Com transmissão ao vivo, saiba quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje e onde assistir ao vivo.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Apenas duas equipes entram em campo nesta sexta para disputar o Campeonato Carioca. O confronto é válido pela nona rodada da primeira divisão e abriga seis duelos, seguindo até o próximo domingo.

O elenco do Boavista recebe o Madureira no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, a partir das quatro horas da tarde.

O time anfitrião permanece na lanterna, podendo ser rebaixado até a segunda divisão do estadual, enquanto os visitantes precisam da vitória para chegar próximo do G-4 na competição.

Todos os outros clubes aguardam o próximo fim de semana para entrar em campo. A seguir, confira os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Boavista x Madureira – 16h – PPV do Cariocão Play

Como assistir os jogos do Cariocão em 2022

O Campeonato Carioca em 2022 tem a transmissão na Record, pela TV aberta, além do pay-per-view Cariocão Play e a Twitch, plataforma de vídeos online e completamente gratuita para o torcedor.

A competição carioca tem um jogo por rodada transmitido pela Record, na TV aberta. Trata-se da Record, emissora paulista que passa as partidas de quarta-feira e domingo, no horário da noite e a tarde respectivamente. Vale ressaltar que a transmissão acontece até a final do Carioca.

O Playplus, serviço de streaming do canal, disponibiliza a retransmissão de maneira online e de graça através do site (www.playplus.com) e também pelo aplicativo. Na TV, os jogos são transmitidos para os estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Outra opção é o pay-per-view do Cariocão Play. Disponível por assinatura, o serviço pode ser encontrado no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com todos jogos da temporada.

Por fim, o torcedor também pode acompanhar de graça pela internet na Twitch, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro. Para assistir, basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais.

