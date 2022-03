Jogos do Campeonato Carioca hoje, sábado (05/03)

A bola vai rolar neste sábado, 5 de março de 2022, pela décima rodada do Campeonato Carioca, a penúltima da primeira fase da competição, ou Taça Guanabara como também é conhecida. A seguir, confira quais são os jogos do Campeonato Carioca hoje e onde assistir.

Jogos do Campeonato Carioca hoje

Nova Iguaçu x Portuguesa

Horário: 11h

Local: Estádio Jânio Moraes

Onde assistir: PPV do Cariocão Play

Resende x Fluminense

Horário: 16h

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira

Onde assistir: PPV do Cariocão Play

Duas partidas serão realizadas neste sábado, contando com quatro equipes em campo pela décima rodada do Campeonato Carioca na temporada. Esta é a penúltima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase da competição, valendo os três pontos e a luta pela vaga na próxima etapa.

A rodada tem início com o duelo entre Nova Iguaçu e Portuguesa, com as duas equipes precisando do resultado em seu favor de qualquer maneira para alcançar a parte de cima da tabela. Mais tarde, o Fluminense visita o Resende, equipe que faz uma boa temporada na competição.

O Flu segue em primeiro lugar com 24 pontos, tendo a vantagem diante do segundo colocado de quatro pontos.

Todos os outros clubes aguardam domingo para entrar em campo.

Como assistir os jogos do Cariocão hoje

O Campeonato Carioca vai contar com a transmissão da Record, pela TV aberta, além do pay-per-view do Cariocão Play e a Twich, plataforma de vídeos online e gratuita.

A primeira opção é o canal da Record, na TV aberta. A emissora principal e suas afiliadas transmitem sempre um jogo por rodada, no horário da tarde e a noite respectivamente. A narração fica por conta de Lucas Ribeiro.

Os estados de Rio de Janeiro, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Sergipe e Tocantins são os que recebem a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca.

Para acompanhar a retransmissão ao vivo da Record, o aplicativo Playplus, serviço de streaming, está disponibilizado online e de graça através do site (www.playplus.com) e também pelo aplicativo de Android e iOS.

Outra opção é o pay-per-view do Cariocão Play. Disponível por assinatura, o serviço pode ser encontrado no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo pelos valores de R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com todos jogos.

Por fim, o torcedor também pode assistir de graça na internet pela Twitch, plataforma de vídeos, através dos canais Ronaldo TV e Casimiro. Basta acessar o site (www.twitch.com) e procurar pelos canais.

Confira os principais lances do canal do Casimiro.

