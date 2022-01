Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir a segunda rodada – 29/1

Abrindo a segunda rodada do Campeonato Mineiro, o sábado, 29 de janeiro de 2022, recebe apenas um confronto no período da tarde com transmissão ao vivo pela TV e também no online. Confira qual é a programação e saiba onde assistir ao vivo os jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Tem jogo do Campeonato Mineiro hoje?

Seguindo a agenda do Campeonato Mineiro, apenas um jogo será realizado neste sábado, 29 de janeiro, pela segunda rodada da temporada. O Atlético-MG, atual campeão mineiro, vai enfrentar o Tombense a partir das quatro horas da tarde no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Em turno único, os quatro primeiros colocados da tabela avançam para a semifinal onde disputam o título da competição no ano.

Dessa maneira, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Atlético-MG x Tombense – 16h30 – Globo (MG), SporTV 2 e Premiere

Onde assistir ao Campeonato Mineiro 2022?

Os canais Globo, SporTV e Premiere, e o serviço de streaming da TV da Federação Mineira de Futebol e do jornal O Tempo, vão passar todos os jogos do Campeonato Mineiro na temporada.

Pela televisão aberta, a Globo é a grande responsável por passar um jogo por rodada durante os dias úteis e aos finais de semana. O SporTV, entretanto, retransmite as partidas para operadoras de televisão paga, assim como o Premiere, serviço por assinatura.

Por fim, as plataformas da Federação Mineira de Futebol e do jornal O Tempo também oferecem os seus serviços com valores alternados,

