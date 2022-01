Onde assistir jogo do Galo x Tombense hoje de graça e horário – 29/01

Pela segunda rodada do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG enfrenta o Tombense neste sábado, 29/01, a partir das 16h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Independência, na cidade de Belo Horizonte. Com transmissão ao vivo, saiba as principais informações e onde assistir ao jogo do Galo hoje.

Onde assistir jogo do Galo x Tombense hoje

O jogo entre Galo e Tombense vai passar na Globo ao vivo com cobertura completa, e no SporTV 2, disponível para todo o estado de Minas Gerais. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: TV Globo e SporTV 2

LiveStream: Premiere

Provável escalação do Galo hoje

O Galo não teve a estreia que gostaria no Campeonato Mineiro da temporada. Diante do Villa Nova, o elenco de Belo Horizonte tropeçou e acabou empatando por 1 a 1 jogando fora de casa. Dessa maneira, o resultado lhe garantiu a 4ª posição com apenas um ponto, enquanto entra em campo neste sábado para buscar a redenção.

Enquanto isso, o Tombense saiu também empatou pela primeira rodada diante do Pouso Alegre. Com o resultado, garantiu a 5ª posição com apenas um ponto na tabela. Por isso, tem pela frente o favorito da temporada enquanto busca subir na classificação.

O Galo não poderá contar com Diego Godín e Eduardo Vargas, convocados, além de Savinho, Allan e Keno.

O Tombense, entretanto, não tem desfalques.

Galo hoje: Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes, Dodô; Guilherme Castillo, Tchê Tchê, Echaporã; Ademir, Fábio Gomes, Eduardo Sasha

Tombense hoje: Rafael Santos; David, Moisés, Roger Carvalho, Manoel; Alison Silva, Rodrigo, Jean Lucas, Everton; Ciel, Daniel

Relembre o último jogo do Galo x Tombense.

