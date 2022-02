Jogos do Campeonato Mineiro hoje: onde assistir e horário (20/02)

Saiba quais são as disputas neste domingo, 20 de fevereiro, com transmissão ao vivo

Dois jogos darão continuidade na oitava rodada do Campeonato Mineiro neste domingo, 20 de fevereiro, entre a primeira divisão do futebol estadual. Com o Cruzeiro em campo buscando manter a liderança, saiba onde assistir aos jogos do Campeonato Mineiro hoje.

Jogos do Campeonato Mineiro 2022

A primeira divisão do futebol mineiro apresenta dois jogos neste domingo pela oitava rodada. A primeira fase do torneio apresenta onze rodadas onde os quatro primeiros avançam para as semifinais, enquanto os dois últimos são rebaixados para a segunda divisão mineira.

Abrindo a rodada, o Patrocinense recebe o Tombense pelo horário da manhã. Os dois times brigam por uma melhor classificação na tabela para garantir a vaga na próxima fase e seguir rumo ao título.

Enquanto isso, o Cruzeiro recebe o Villa Nova pela rodada. Líder com dois pontos de vantagem, a Raposa promete dar o seu melhor jogando em casa para garantir os três pontos e consequentemente se manter na liderança.

Confira a seguir onde assistir ao jogo de hoje no Campeonato Mineiro hoje.

Patrocinense x Tombense – 11h – TV da Federação Mineira de Futebol

Cruzeiro x Villa Nova – 11h – O Tempo Sports

Onde assistir os jogos do futebol 2022 hoje

Para assistir aos jogos do Campeonato Mineiro neste domingo, basta ter acesso ao streaming O Tempo Sports e o aplicativo da TV Federação Mineira de Futebol.

O streaming, idealizado pelo jornal mineiro O Tempo, está disponível para assinatura para os apaixonados pelo Cruzeiro durante a temporada de 2022. A plataforma promete transmitir todos os jogos em que a Raposa é mandante na competição, seguindo até a final se chegar lá. Basta procurar o site (app.otemposports.otempo.com.br) e, pelos valores de R$19,90, acompanhar como quiser.

Para acompanhar as disputas entre os times menores, a Federação Mineira de Futebol é a opção. O site vai transmitir todos os jogos ao vivo e de maneira gratuita através do site (www.fmf.com.br).

O Campeonato Mineiro também tem transmissão da TV Globo, juntamente os canais SporTV e Premiere. No canal aberto, a Globo é passa sempre às quartas e sábados, com um jogo por rodada sempre no horário da noite e a tarde respectivamente para todo o estado de Minas, desde o interior até a capital, de graça.

Para os assinantes de TV por assinatura, o SporTV e o Premiere também são opções, disponíveis.

Saiba mais sobre o aplicativo que vai passar o jogo do Cruzeiro.

